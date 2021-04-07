На Минском заводе шестерен бушует серьезный пожар

На Минском заводе шестерен бушует серьезный пожар9
- 7.04.2021, 8:59
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Пламя озхватило цех на площади 100 м2.
Спасатели работают по второму номеру вызова на ул. Долгобродской, 17, где находится Минский завод шестерен. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в МЧС.
В ведомстве пояснили, что прямо сейчас по данному адресу горит чердачное помещение цеха. Пламя распространилось на площади в 100 м2.
Там также рассказали, что термин «второй номер вызова» означает, что на место происшествия выехало большое количество техники и спасателей.
— Чем выше номер, тем больше техники и спасателей. Профессиональный термин, но не видим особых проблем в его использовании в открытом эфире, — отметили в МЧС, добавив, что подробности ЧП станут известны позже.
#минск @112MINSK @112by прямо сейчас работают по ул. Долгобродская 17. Предварительно горит чердачное помещение цеха на площади 100 кв.м Работают по второму номеру вызова. Подробности позже pic.twitter.com/rvVSdL9B7g— МЧС Минска (@112MINSK) April 7, 2021