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На Минском заводе шестерен бушует серьезный пожар

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  • 7.04.2021, 8:59
  • 13,202
На Минском заводе шестерен бушует серьезный пожар

Пламя озхватило цех на площади 100 м2.

Спасатели работают по второму номеру вызова на ул. Долгобродской, 17, где находится Минский завод шестерен. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что прямо сейчас по данному адресу горит чердачное помещение цеха. Пламя распространилось на площади в 100 м2.

Там также рассказали, что термин «второй номер вызова» означает, что на место происшествия выехало большое количество техники и спасателей.

— Чем выше номер, тем больше техники и спасателей. Профессиональный термин, но не видим особых проблем в его использовании в открытом эфире, — отметили в МЧС, добавив, что подробности ЧП станут известны позже.

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