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Медики назвали витамин, который лучше всего защищает от старения

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  • 7.04.2021, 9:12
  • 7,456
Медики назвали витамин, который лучше всего защищает от старения

Перечислены и продукты, в которых его больше всего.

Ученые считают, что замедлить старение человека может витамин K, содержащийся в основном в зеленых продуктах. По мнению диетологов, при нехватке витамина К снижается так называемый интерлейкин. Иммунитет страдает, а старение организма происходит в интенсивнее, пишет lenta.ua

Данный витамин относится к жирорастворимым. Его основное действие заключается в синтезе белков. Помимо этого, витамин K участвует в коагуляции крови, то есть если в каком-то месте образовалось повреждение сосудов, он образует сгусток и останавливает кровотечение. К тому же данный витамин будет полезен для поддержания нормальной работы почек и костной системы.

Витамин K можно восполнить, если употреблять шпинат, салат-латук, а также капусту и зелень.

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