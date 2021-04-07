«Реальная власть режима сжимается, подобно шагреневой коже» 3 7.04.2021, 9:34

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фото: svaboda.org

Это наблюдается сейчас в очень многих сферах жизни в Беларуси.

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов написал в своем телеграм-канале об указании Таракана «оптимизировать» зарубежные посольства.

– У Лукашенко было очень интересное совещание о работе МИД. Вообще говоря, очень заметно стало, что с определенного момента совещания в подобном формате стали проводиться ежедневно (или почти) и буквально по любым вопросам.

Занятно то, что ранее, еще год назад, так последовательно и монотонно такой картинкой пользователя не потчевали – очевидно, необходимости напоминать о том, что в стране есть власть и она, эта власть, такая, просто не было. А теперь появилась.

Хотелось сказать «Бог с ними, с пиар-стратегиями», однако сказать так не получилось, потому что и далее все упирается именно в них. А конкретно – в то, насколько они, судя по тому, что видно, не соответствуют действительности. То есть, хочется показать силу руки в управлении, а получается показать лишь отсутствие таковой.

Из того, что сегодня нам продемонстрировали, следует, что ключевым посылом сегодняшней встречи было наставление о том, что в целом ряде стран дипломатическое присутствие является бессмысленным и бесперспективным (об этом, мол, весь наш опыт говорит), и поэтому его надо свернуть – не тратить деньги на то, что бесполезно. Надо, мол, работать только с теми, кто покупает нашу продукцию и не говорит о политике – только бизнес и ничего личного.

Что интересного за этими высказываниями?

Во-первых, конечно, очень интересно посмотреть, что за этими высказываниями последует с точки зрения конкретных действий. Скорее всего, конечно, ничего. Есть подозрение, что ни одно диппредставительство ни в одной стране закрыто не будет.

И, если это так, то мы должны понимать сегодняшнее анонсирование «генеральной линии» как внешнеполитический шантаж возможным сжиганием мостов. Если, мол, будете дальше нас жизни учить, мы с вами со всеми порвем. Ограничим всю нашу внешнюю политику Россией, Россия же будет и с вами от нашего имени говорить – вы этого хотите?

Если же в реальности последует некая «оптимизация» посольств, это будет означать, что описанный выше шантаж – не блеф, а режим уже реально готов расстаться с частью своей независимости, в данном случае – геополитической. Ибо, сокращая дипломатические контакты с «бесперспективными» (читай - западными) странами, сводя функцию МИДа исключительно к торговле тракторами и сахаром в республиках третьего и тридцать третьего мира (куда и мы со всех ног стремимся), официальный Минск демонстрирует готовность стать международной «черной дырой» без собственной субъектности.

Если такое действительно произойдет, без всяких сомнений часть функций закрытых дипломатических учреждений Беларуси перейдет к российским, суверенные контакты на внешнем периметре сократятся до минимума, а сожженными окажутся не только мосты, но и многие другие инструменты собственной внешнеполитической самостоятельности.

Если посмотреть на картину в общем, так сказать, масштабно, то озвученные сегодня планы – хорошая иллюстрация того, как сжимается, подобно шагреневой коже, реальная власть действующего режима.

Власть ведь – это не только возможность махать дубинкой и сажать людей в тюрьму. Легитимное представительство народа – один из столпов реальной власти, а осуществление внешней политики – один из главных компонентов этой, представительской, опции.

Исходя из сегодняшнего, мы видим, что это направление в таком упадке и настолько умерло, что в Минске готовы признать и расписаться в том, что больше эта часть политической власти ей не принадлежит.

Кстати. Удивительное дело, но подобное мы наблюдаем сейчас в очень многих сферах жизни. Вот целая лига «Что? Где? Когда?», что называется, ушла – пришлось школьников набирать. В спорте – можно не напоминать. В культуре на примере «Евровидения» и «Славянского базара» - аналогичная тенденция. Примеров еще много, места в посте – мало, продолжать можно бесконечно. Суть одна – все движется туда, куда только и может двигаться.

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