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Врачи дали три простых совета для заболевших коронавирусом

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  • 7.04.2021, 9:40
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Врачи дали три простых совета для заболевших коронавирусом
иллюстрационное Фото: МАКСИМ МИШИН/MOS.RU

Образ жизни придется поменять.

Врач Александр Мясников рассказал о трех простейших истинах, которые необходимо знать всем тем, кто заразился недугом, пишет lenta.ua.

В первую очередь во время заболевания нужно полностью изменить питание.

«Ножом, ложкой и вилкой мы постоянно формируем собственное здоровье, — объяснил он. — Я уже не раз говорил о том, что не стоит есть ничего сладкого, ничего мучного и белого, а вот включить в рацион полкило овощей и фруктов — очень даже нужно».

Если вы болеете инфекционной болезнью, то все равно невольно начинаете по-другому питаться — ваш организм что-то принимает, что-то не принимает.

Заболевшие также должны изменить образ жизни, так как физические упражнения могут хорошо стимулировать работу всего тела в принципе. «Вы просто обязаны двигаться и пользоваться любым моментом, — считает врач. — В любом случае, бежать гораздо лучше, чем идти, а вот идти — лучше, чем стоять, а стоять — лучше, чем сидеть. О «лежать» я вообще молчу».

К врачу нужно обращаться только в том случае, если все вышеперечисленное не помогло.

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