Ким Кардашьян стала миллиардером 2 7.04.2021, 9:50

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Ким Кардашьян

фото: vogue

Американская звезда попала в список благодаря двум направлениям в бизнесе.

Журнал Forbes включил американскую звезду Ким Кардашьян Уэст в список миллиардеров мира.

Издание отмечает, что впервые ее имя было упомянуто в журнале в 2011 году. Тогда у нее было всего 6,6 млн подписчиков в Twitter (чуть меньше, чем у Барака Обамы, и немного больше, чем у актера Эштона Кутчера). В 2016-м Ким Кардашьян попала на обложку Forbes за счет успеха мобильной игры о себе «Kim Kardashian: Hollywood», которая принесла ей $51 млн за год. В 2021 году звезда официально вошла в мировой список миллиардеров Forbes: ее состояние выросло до $1 млрд с $780 млн по состоянию на октябрь прошлого года.

Ким Кардашьян попала в список благодаря косметическому бренду KKW Beauty и компании по производству корректирующего белья Skims.

KKW Beauty она основала в 2017 году после успеха компании Kylie Cosmetics, основанной ее сводной сестрой Кайли Дженнер. Свой бизнес Ким Кардашьян построила по аналогичной модели прямого обращения к потребителю, которая в значительной степени опирается на маркетинг через социальные сети. К 2018 году выручка KKW Beauty выросла до $100 млн в год.

В прошлом году звезда продала 20% KKW Beauty косметическому конгломерату Coty за $200 млн. Таким образом, компания была оценена в $1 млрд. Forbes считает, что эта цифра немного завышена, и отмечает, что Coty часто переплачивает. Forbes оценивает стоимость доли Ким Кардашьян в компании KKW Beauty в $500 млн.

Компанию по производству корректирующего белья она запустила в 2019 году и владеет контрольным пакетом акций. Свои финансовые показатели Skims не раскрывает. По оценке Forbes, доля Ким Кардашьян в компании стоит примерно $225 млн.

Остальная часть ее состояния сосредоточена в денежных средствах и инвестициях, включая недвижимость. По подсчетам Fobes, ежегодно с 2012 года она зарабатывает не менее $10 миллионов долларов до налогообложения.

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