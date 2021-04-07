Просчет Таракана, о котором он старается не вспоминать 5 7.04.2021, 9:59

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Фото turkmenistan.gov.tm

Так что там в Ашхабаде?

Необходимо «оптимизировать» свое дипломатическое присутствие в некоторых странах, заявил Таракан на совещании во вторник.

Узурпатор констатировал (цитируется по его пресс-службе):

– В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?

Напомним, в 2017 году с участием Лукашенко было открыто новое шикарное здание белорусского посольства в Ашхабаде, пишет «Салідарнасць».

Для чего? Понять это непросто. В 2020 году товарооборот между Беларусью и Туркменистаном составил мизерные 25,7 млн долларов.

Известно, что при Гурбангулы Бердымухамедове экономика этой страны впала в глубокий кризис. Туркменистан до сих пор не смог рассчитаться с Беларусью за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината!

Однако на совещании во вторник, увещевая других («Зачем нам сохранять свои посольства?») Лукашенко предпочел об этом не вспоминать.

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