Ученые нашли самую древнюю трехмерную карту Европы 7.04.2021, 10:04

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Артефакту — четыре тысячи лет.

Во Франции ученые нашли камень эпохи бронзы, который может быть самой старой трехмерной картой в Европе.

Об этом пишет издание ВВС.

Каменная плита размером 2 м на 1,5 м впервые была обнаружена в 1900 году, а затем ее нашли в подвале в замке во Франции в 2014 году.

Археологи, изучавшие узоры, выгравированные на камне, заявили, что нанесенная на камень маркировка - это карта района на западе Бретани. По их словам, это делает плиту старой трехмерной картой известного района Европы.

Кусок скалы, известный как плита Сен-Белека, датируется эпохой ранней бронзы между 1900 годами до н. е. и 1650 годами до н. е.

Впервые он был обнаружен в 1900 году во время раскопок в доисторическом могильнике в Финистере (западная Бретань) местным археологом Полем дю Шателье. Очевидно, плита была забыта в течение века и хранилась десятки лет под рвом в доме господина дю Шателье. Но исследователи, которые охотились на плиту, нашли ее снова в подвале в 2014 году.

Проанализировав знаки и гравюры на камне, исследователи заявили, что это может быть карта.

"Наличие повторяющихся мотивов, объединенных линиями, свидетельствует о том, что на нем изображен район Финистер", - говорится в исследовании в "Вестнике Французского доисторического общества"

Ученые утверждают, что отступления представляют собой трехмерное изображение долины реки Одет, тогда как несколько линий, кажется, изображают речную сеть района.

Геолокация обнаружила, что территория, представленная на плите, имеет точность 80% с районом реки.

"Это, пожалуй, самая старая карта территории, которая была идентифицирована, - сказал один из авторов исследования доктор Клемент Николас из Университета Борнмута. - Во всем мире есть несколько таких карт, вырезанных в камне. Как правило, это только интерпретации. Но это первый раз, когда на карте изображена область в определенном масштабе".

По словам Николаса, карта, возможно, использовалась для обозначения определенной территории.

"Это был, пожалуй, способ подтвердить право собственности на территорию в то время мелким принцем или королем, - сказал он. - Мы склонны недооценивать географические знания древних сообществ людей. Эта плита важна, поскольку она подчеркивает эти картографические знания".

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