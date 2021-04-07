Доллар на торгах в Беларуси побил исторический рекорд

Доллар на торгах в Беларуси побил исторический рекорд10
- 7.04.2021, 10:17
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Евро также идет вверх.
Среда на Белорусской валютно-фондовой бирже началась. Напомним, в понедельник доллар остановился в шаге от исторического рекорда (2,6552 рубля), но во вторник вдруг сдал свои позиции. Зато в среду рванул вперед с самого утра, побив исторический рекорд, пишет onliner.by.
На старте торгов доллар прибавил 1,35 копейки и финишировал с отметкой 2,6682. Это исторический рекорд.
Евро с ходу прибавил 3,19 копейки и дошел до 3,1672.
Сотня российских рублей потеряла аж 3,46 копейки. Итог — 3,44.
Во вторник доллар просел на 0,06 копейки и финишировал с отметкой 2,6546. Евро набрал 1,82 копейки. Он торгуется по 3,1353, а сотня российских рублей набрала 0,71 копейки. Итог — 3,4746.