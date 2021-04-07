СМИ: Иранское судно атаковали в Красном море 7.04.2021, 10:38

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Архивное фото Al Arabiya

Инцидент произошел в районе между побережьями Йемена и Эритреи.

В Красном море на иранском судне Saviz сработало взрывное устройство. Последние несколько лет судно использовалось для сопровождения грузовых кораблей. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что взрыв произошел на борту судна Saviz в результате заложенного в его корпусе взрывного устройства. По первоначальной информации, инцидент произошел в районе между побережьями Йемена и Эритреи. Подтверждения от официальных властей страны пока нет. Данные о погибших и пострадавших, а также о состоянии судна, отсутствуют.

По данным издания, судно Saviz несколько лет курсирует в Красном море. Его использует Корпус стражей Исламской революции (КСИР) для сопровождения торговых и грузовых судов.

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