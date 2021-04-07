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В Бешенковичах вспыхнула норовирусная эпидемия

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  • 7.04.2021, 10:43
  • 8,610
В Бешенковичах вспыхнула норовирусная эпидемия

Заразность вируса настолько высока, что статистика не поспевает за ростом заболевших.

Несмотря на ликвидацию аварии на водоканале, кишечные расстройства у жителей Бешенковичей не прекратились, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

На этот раз, согласно данным предварительных лабораторных исследований, их стал вызывать норовирус.

Медики Бешенковичей советуют использовать те же меры защиты, что и против коронавируса.

Заразность норовируса настолько высока, что статистика не поспевает за ростом заболевших. Только за сегодня в больнице оказались 29 человек. По данным самих жителей, заболевших уже десятки процентов от общего населения городка.

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