В Бешенковичах вспыхнула норовирусная эпидемия

В Бешенковичах вспыхнула норовирусная эпидемия7
- 7.04.2021, 10:43
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Заразность вируса настолько высока, что статистика не поспевает за ростом заболевших.
Несмотря на ликвидацию аварии на водоканале, кишечные расстройства у жителей Бешенковичей не прекратились, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
На этот раз, согласно данным предварительных лабораторных исследований, их стал вызывать норовирус.
Медики Бешенковичей советуют использовать те же меры защиты, что и против коронавируса.
Заразность норовируса настолько высока, что статистика не поспевает за ростом заболевших. Только за сегодня в больнице оказались 29 человек. По данным самих жителей, заболевших уже десятки процентов от общего населения городка.