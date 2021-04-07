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Власти Беларуси растрачивают валютные активы

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  • 7.04.2021, 11:32
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Власти Беларуси растрачивают валютные активы

Падение стоимости активов идет параллельно с сокращением ЗВР страны.

Чиновники обнародовали информацию о размере валютных активов и их динамике в 2021 году. Также стало известно, что осталось на хранении в банковской системе, пишут banki24.by.

У Нацбанка, как и всякого иного регулятора, есть иностранные активы и пассивы. Если перефразировать, то активы — это требования НБРБ к нерезидентам, а пассивы — обязательства перед заграницей.

Соответственно, чистые иностранные активы — это разница (сальдо) между валовыми активами и пассивами. На 1 марта такое сальдо составило 6,606 млрд USD в эквиваленте. Для сравнения: на 1 марта 2020-го чистые активы были равны 8,203 млрд USD, на 1 января 2020-го — 8,815 млрд USD.

Падение чистых активов связано с растратой ЗВР на валютные интервенции в течение 2020 года. Иностранные активы Нацбанка номинированы в свободно конвертируемых валютах (СКВ) и ограниченно конвертируемых валютах (ОКВ). В первом случае это валюты типа доллара и евро, во втором — валюты типа юаня и российского рубля.

Так вот, на 1 марта 2021 года активы НБРБ в СКВ составили 6,430 млрд USD в эквиваленте, в ОКВ — 904,5 млн USD. Пассивы в СКВ достигли 676,1 млн USD, в ОКВ — 51,9 млн USD. В 2021-м как по СКВ, так и по РКВ у Нацбанка произошло заметное усыхание валютных активов.

«Свободно конвертируемые» активы сократились на 355,4 млн USD, «ограниченно конвертируемые» — на 391,4 млн USD. Падение стоимости активов шло параллельно с сокращением ЗВР Беларуси.

Внутри страны регулятор имеет требования к органам госуправления, другим депозитным организациям (банки), финансовым организациям, организациям реального сектора и физлицам.

Если требования на чистой основе выше нуля, то это другие сектора должны Нацбанку, если ниже нуля, то НБРБ должен другим секторам. На 1 марта чистые требования в «зайчиках» составили 2,640 млрд BYN, в валюте — минус 4,799 млрд USD.

Практически все отрицательные требования в валюте — это обязательства перед правительством (читай: депозиты Минфина). К 1 марта таких обязательств набралось 4,840 млрд USD. Также правительство хранило на счетах в Нацбанке белорусские рубли на сумму 1,176 млрд BYN.

Требования НБРБ к другим депозитным организациям на 1 марта составили 2,328 млрд BYN и 41,8 млн USD. Хорошо видно, что несмотря на кризис регулятор не вливал в банки ликвидность в иностранной валюте. Что касается коммерческих банков, то к 1 марта ценные бумаги правительства в их портфеле достигли 3,103 млрд USD, хотя еще 1 января портфель был равен 2,417 млрд USD.

Резкое увеличение портфеля в начале года объясняется господдержкой БМЗ. С другой стороны, правительство хранило деньги в банках. За 2021 год объем валютных обязательств перед Минфином вырос с 843,9 млн USD до 1,089 млрд USD.

Нельзя исключать, что так правительство размещало больше ресурсов в банках для их поддержки. Во всяком случае о таких мерах говорил глава Минфина Селиверстов.

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