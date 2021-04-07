Стал известен состав вещества, распыленного у редакции «Новой газеты» в центре Москвы 2 7.04.2021, 11:52

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Исследование провели независимые эксперты.

Независимые эксперты, к которым обратилась "Новая газета", установили состав химического вещества, которое 15 марта было распылено у входа в здание редакции в центре Москвы, сообщает svoboda.org.

Экспертиза выявила, что основные летучие компоненты вещества – 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Последний отвечает за крайне неприятный запах, на который тогда обратили внимание журналисты издания.

4-этилфенол при высокой концентрации (более 97%) вызывает раздражение глаз и кожи, но не опасен при вдыхании. При малых концентрациях – безвреден.

Скатол при концентрации более 99% токсичен при попадании внутрь. Он вызывает раздражение кожи и дыхательных путей. В малых дозах также безопасен.

"Скатол образуется в кишечнике человека и животных в результате разложения триптофана, входящего в состав белков. Запах фекалий обусловлен именно содержанием скатола. Вещество имеет крайне неприятный запах, в больших концентрациях практически невыносимый", – говорится в опубликованном газетой документе.

Днем 15 марта журналисты "Новой газеты" пожаловались на стойкий химический запах, возникший на входе в редакцию в Потаповском переулке в центре города. Выехавшие на место экстренные службы не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

Вечером того же дня в телеграм-канале "Новости Москвы" было опубликовано видео, как утверждается, с камеры наблюдения около здания редакции. На видео человек в форме курьера "Яндекса" с сумкой для доставки еды держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.

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