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«Холодильник» свое слово скажет так, что Лукашенко мало не покажется»

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  • 7.04.2021, 11:57
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«Холодильник» свое слово скажет так, что Лукашенко мало не покажется»
фото: nn.by

На горизонте уже маячат голодные бунты?

Дефицит белорусского бюджета растет «не по дням, а по часам». Денег у действующей власти становится все меньше, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Давно было ясно, что пресловутое социальное государство а-ля Лукашенко – это миф. Сейчас вся популистская «шелуха» напрочь отвалилась. Ярко обнажились истинные цели и мотивы властной группировки. В условиях острого дефицита ресурсы направляются только туда, куда нужно только им одним. Ради единственной цели – сохранения своей преступной власти любой ценой. Они даже перестали делать вид, что заботиться о людях. Вопросы здоровья граждан, помощи нуждающимся, развития предпринимательства и прочие – исключены ими из повестки дня навсегда.

Власть рассматривает вопрос повышения налогов для ИП, анонсирована оптимизация численности бюджетников (читай – сокращение). Обеспечивать достойную жизнедеятельность силового блока и лояльной номенклатуры будут за счет учителей, врачей и предпринимателей, за счет сокращения социальных программ. На очереди пенсионеры. Иных источников у властной группировки просто нет. Даже пресловутые «хорошие» белорусские дороги, по которым мы ездим каждый день, красноречиво говорят, что реально происходит в госфинансах.

Бюджетная оптимизация – это словосочетание «крепко» войдет в обиход. «Вы хотели «рэформы», я дал вам «рэформы», – скажет в итоге самодур-узурпатор, оправдывая себя. Например, в Минздраве в преддверии третьей волны коронавируса подготовлен пакет мер по экономии бюджетных средств. С 1 мая пройдет полная отмена выплат медработникам за работу с COVID-больными. Отменят выплаты за вредность и снимут дополнительные дни к отпуску. Даже на вакцинации врачей решили сэкономить. Для них прививка не будет бесплатной.

В общем, то ли еще будет… «Голодные» бунты – это совсем не женщины с цветочками и мирные шествия с символикой. «Холодильник» свое слово еще скажет. Будьте покойны господа «лукашенки».

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