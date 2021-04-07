«Кто-то с улицы просто так конкурсы и тендеры не выигрывает» 1 7.04.2021, 12:12

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Как работают коррупционные схемы в белорусской мелиорации.

Есть ли в Беларуси сфера с минимизированными коррупционными рисками? Как показывает практика, мелиорация к таковым точно не относится. В целом же для государственных структур Беларуси конфликт интересов типичен, сообщает «Белсат».

Мелиоратор-монополист в Беларуси – государственное объединение мелиорации земель, водного и рыбного хозяйства «Белводхоз». По данным электронной торговой площадки goszakupki.by, с января по октябрь 2020 года организация заказала 22 аукциона с суммарным количеством лотов – 178 на общую сумму более Br 31 млн. Посмотрим, какие нарушения были допущены во время закупок.

Дополнительные договоры на дополнительные деньги

Так, 12 февраля 2020 года прошел аукцион auc0000039247, включавший в себя 16 лотов, по одному для каждого из 16 районов Брестчины, на общую сумму свыше Br 8 млн. Самым «дорогим» стал лот № 14 на работе в Пинском районе с заявленной ориентировочной стоимостью Br 1 669 060 и начальной – Br 1 451 356,52. В ходе торгов цена постепенно снижалась, и в результате победило Пинское ПМС (предприятие мелиоративных систем) со стоимостью Br 1 448 453,04, или Br 1 665 721,00 с учетом префпоправки. Договор заключили на Br 1 665 721,00, а это грубейшее нарушение.

Дело в том, что поставщики белорусских товаров имеют право на преференции 15% от стоимости для того, чтобы получить конкурентное преимущество перед иностранцами. То есть цена, за которую поставщик готов продать необходимый товар белорусского производства, в заявке при сравнении с другими кандидатами уменьшается на 15 % (или даже на 25 %, если больше половины работников организации – инвалиды). При заключении договора преференция уже не учитывается, то есть реальной скидки 15% или 25% поставщик не дает, но его предложение по сравнению с другими участниками торгов выглядит намного выгоднее. Это поддерживает местных производителей, тогда как поставщик импортных товаров может выиграть тендер, только если цена на его товары не менее чем на 15% ниже цены на «свою» продукцию.

Затем на основании изменения реквизитов предприятия подрядчика (т. е. Пинского ПМС) стороны заключили дополнительный договор, уже на Br 1 765 721,00 (плюс Br 100 000 к прежней цене).

Вторым по стоимости лотом был лот № 16 в Столинском районе. Как видно из хода торгов, Столинское ПМС или не имело права на префпоправку, или не предоставило своевременно необходимых документов. Тем не менее, оно выиграло и заключило договор на Br 1 002 028,00 (то есть с учетом 15% поправки). Позже, в связи с «изменением реквизитов подрядчика» был заключен дополнительный договор на Br 1 100 028,00 (плюс Br 98 000 к прежней цене).

В то время районным ПМС почему-то резко пришлось менять реквизиты. Дополнительные соглашения с ростом цены за услуги были заключены еще по ряду лотов: № 8 (Ивацевичский район) – плюс Br 60 000 к первоначальной стоимости, № 7 (Ивановский район) – плюс Br 53 490, № 5 (Дрогичинский район) – плюс Br 50 000, № 6 (Жабинковский район) – плюс Br 15 000 і Br 225,62.

Свои выигрывают у своих

Все эти ПМС входят в структуру государственного объединения «Брестмелиоводхоз». При этом победителем на торгах в каждом из районов Брестчины, кроме Жабинковского, было ПМС, расположенное в том же районе: Пинское – в Пинском, Кобринское – в Кобринском и т.д., Хотя в торгах участвовали и соседние ПМС. Например, Пинское конкурировало со Столинским.

В аукционе auc0000063181 победу праздновал Пинскводстрой, который входит в структуру организатора торгов. Договор также заключили на сумму с префпоправкой. В аукционах auc0000041955 в двух лотах договор подписали на сумму с префпоправкой, а еще в двух – с префпоправкой плюс Br 16 000 и плюс Br 698,1.

На Витебщине «Белводхоз» провел 7 аукционов с 47 лотами на более чем Br 8 млн. Два аукциона (auc0000065795 и auc0000065761) выиграл Полоцкий комбинат хлебопродуктов, который входит в состав Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» и, по информации с сайта предприятия, не занимается мелиорацией. В состав Полоцкого комбината хлебопродуктов входит филиал «Маяк-Ушацкий», аккредитованный на выполнение необходимых работ, но непонятно, почему в торгах участвовал сам комбинат, а не его филиал. Возможно, на момент проведения аукциона в конце февраля-начале марта 2020 года филиал имел задолженность, которая не позволяла ему участвовать в аукционе. В октябре на сайте bankrot.gov.by был опубликован лот на продажу филиала.

В подавляющем большинстве витебских лотов (37 из 47) победило КУП строительства и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Витебскмелиоводхоз» – управляющая компания холдинга «ВитМелио». При этом в 32 из 37 выигранных лотов в итоге подписывались одно или несколько дополнительных соглашений (например, вследствие изменения реквизитов предприятия или увеличения объема работ), что увеличивало сумму, прописанную в договоре по результатам торгов. Так, например, после аукциона auc0000038787 дополнительное соглашение увеличило итоговую сумму на Br 20 000.

Нарушения почти идентичны

На Гомельщине «Белводхоз» провел три аукциона с 26 лотами на более чем Br 4,5 млн. Так, на аукционе auc0000042526 были выставлены два лота: выполнение работ (услуг) для эксплуатации и обслуживания на прудах в ОАО «Опытный рыбхоз «Белое» Житковичского района (лот № 1) и на прудах в ОАО «Рыбхоз «Тремля» Петриковского района (лот № 2). Торги на обоих выиграло РУП «Калинковичиводстрой», входящее в структуру организатора торгов – «Белводхоза». Туда же входит и рыбхоз «Тремля». Кроме того, «Белводхоз» является балансодержателем опытного рыбхоза «Белое». Таким образом, и победитель торгов, и рыбхозы, где нужно было провести работы, были связаны с организатором торгов. Относительно лота № 1 после завершения торгов также подписали дополнительные соглашения, которые добавили к итоговым Br 176 646 еще Br 4100.

На Гродненщине «Белводхоз» провел 3 аукциона с 19 лотами на более чем Br 3 млн. Самым крупным из них был аукцион auc0000038722, включавший 17 лотов. Здесь, в отличие от подобных аукционов на Гомельщине, Витебщине и Брестчине, договоров на суммы с префпоправкой не подписывали. Но в торгах участвовали и побеждали или непосредственно «Гродномелиоводхоз» или предприятия из его структуры.

На Могилевщине на аукционе auc0000040377 по 16 лотам из 20 договора заключались на сумму с учетом префпоправки. По одному лоту окончательная сумма выросла на Br 11 474,9. Все ПМК-победители входят в структуру ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевводстрой».

А в Минской области во всех 16 лотах аукциона auc0000039403 «Белводхоз» договор заключал на сумму с префпоправкой, а в лоте № 9 (Логойский район) и № 18 (Солигорский район) позже заключили дополнительные соглашения, в результате чего итоговая сумма выросла на Br 11 480,93 и Br 93 758 соответственно. Победители же –подведомственные предприятия «Минскмелиохоза».

Как видим, выявленные нарушения в госзакупках в сфере мелиорации практически идентичны во всех областях страны. Во всех регионах был выявлен возможный способ присвоения денег, включающий подписание договоров на сумму с префпоправкой и последующим подписанием дополнительных соглашений с еще большими суммами. Кроме того, в торгах участвовали компании, входящие в структуру их организатора.

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