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Ничего удивительного

1
  • Леонид Гозман
  • 7.04.2021, 12:18
  • 1,418
Ничего удивительного
Леонид Гозман

Ну, что за народ, говорит начальство!

Дали им вакцину, а они не хотят, не прививаются. То ли сами какие-то недоделанные, то ли русофобская кампания по дискредитации срабатывает.

Вакцина у нас, конечно, есть далеко не везде. Но в Москве и в нескольких других городах ее, точно, хватает все желающим. Тот редкий случай, когда Европа, действительно, нам завидует — у них-то нету — и даже в лице отдельных своих представителей прилетает к нам за уколом. А вот народ наш в массе своей настроен весьма скептически и, хотя его призывают с плакатов уколоться более, чем достойные люди — Денис Проценко, Нюта Федермессер — делать это не спешит.

Ничего удивительного в этом нет. Начальство и лично В. В. Путин сделало все, чтобы люди не верили ни в пандемию, ни в вакцину от нее.

Уровень заболеваемости один в один соответствовал политической целесообразности. Надо было провести парад и обнуление, он срочно упал. Надо митинги запрещать — отжался и встал. Сейчас, к 9 мая опять упадет — нельзя же нам второй год без «Бессмертного полка», вирус — он с понятием. Надо оппозиционеров сажать, он свирепствует. А вот праздновали в «Лужниках» захват Крыма, так он стадион этот вообще за версту обходил. У человека, наблюдающего за этими колебаниями статистики, есть две возможности — понять, что власть преступна и плюет на людей (но тогда жить страшно), или решить, что нет никакой эпидемии — это начальство в какие-то свои игры играет.

На экраны страны регулярно выпускают сумасшедших, которые рассказывают о заговорах, чипировании и прочем, призывая ни в коем случае не вакцинироваться — козленочком, мол, станешь.

Кроме того, есть и глобальное недоверие ко всему, что «Made in Russia», от автомобилей до зубной пасты. А безумная PR-кампания по рекламированию «Спутника V» — регистрация до завершения испытаний, рассказы о том, что от всего, кроме «Спутника», люди мрут, как мухи, и многое другое — убеждает любого здравомыслящего человека, что что-то тут не чисто.

Ну, и фарс с вакцинацией Путина тоже, понятно, не способствует.

Так, что нечему удивляться, нечего печалиться, что народ опять не тот. Народ адекватный — с начальством не повезло.

Тем не менее, если вы, господа во власти, действительно, хотите, чтобы народ пошел вакцинироваться, то сделать это можно. Вам не верят — на ваши слова в лучшем случае, не обращают внимания, в худшем — делают наоборот. А вакцина, при этом, кажется, получилась хорошая, не хуже, чем западные. Так, договоритесь с Нобелевскими лауреатами, с ведущими мировыми специалистами (правда, они все будут из стран, противостоящих нашей духовности, но так уж вы все устроили), чтобы они выступали у нас по телевизору в прайм-тайм и говорили нашим гражданам, что вакцина вполне качественная, что прививаться необходимо, а дураков слушать не надо. Им поверят. Вам — нет!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

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