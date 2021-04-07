Видеоловушка сняла самку самого редкого в мире леопарда с тремя детенышами 7.04.2021, 12:23

Их численность — всего 100 особей.

В национальном парке «Земля леопарда» (Приморский край РФ) автоматическая видеокамера сняла семейство самых редких леопардов в мире — подвид Panthera pardus orientalis (амурский леопард), пишет hromadske.ua.

В объектив попала уже известная ученым особь Leo 117F и ее трое детенышей. На видео семейство отдыхает на скалистой площадке, но в какой-то момент мать что-то замечает и исчезает из поля зрения камеры. Трое детей с интересом наблюдают, что она делает. Как предполагают ученые, леопард увидел какое-то другое животное, возможно, потенциальную добычу. Как бы там ни было, с Leo 117F и ее детьми все хорошо, поскольку позже в другом месте их зафиксировала фотоловушка.

Panthera pardus orientalis — самый редкий подвид леопарда и вообще один из самых редких среди больших кошек. Эти животные проживают только на юго-западе Приморского края и территории Китая по соседству. Этот подвид находится на грани вымирания, еще в начале двухтысячных амурских леопардов было 35 особей. Сейчас благодаря строгой охране численность выросла примерно до 100.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».