Süddeutsche Zeitung: Запад должен сделать Путину по-настоящему больно 8 7.04.2021, 12:37

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фото: УНИАН

Можно лишь догадываться, что задумал Кремль в Украине.

Семь лет хватило, чтобы в Европе начали забывать, почему были введены все санкции против России, но стягивание войск к украинской границе освежило память.

Армия России демонстрирует силу на границе Украины. И это должно наконец убедить ЕС занять четкую позицию и действовать жестче совместно с США, чтобы сдержать Москву.

То, что произошло 7 лет назад, можно было представить, но на тот момент все считали это маловероятным.

Самая большая страна на Земле атаковала своего западного соседа. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung (перевод — unian.net), напоминая о вторжении войск России без опознавательных знаков в Украину, которые сначала аннексировали украинский Крым, а затем развязали войну на Донбассе.

7 лет - это короткий срок. Но этого хватило, чтобы некоторые люди забыли, почему вообще были введены санкции против России, а отношения между Западом и Москвой стали такими плохими. Такие люди ищут виновных в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине. Стягивание российских войск к украинской границе теперь освежает память. Прежде всего, оно заставляет вспомнить, что то, что можно представить, на самом деле вполне возможно.

Никто не может быть уверенным в том, что президент России не захочет закончить то, что он начал в 2014 году. Поскольку Украина в целом потеряна для российских властей, Владимир Путин все равно может расширить оккупацию территорий, улучшить доступ в Крым и закрепить разделение Украины, продвигая так называемую "Новороссию" на востоке соседней страны. Путин вполне возможно думает, что сейчас хорошее время. Мир слишком занят пандемией коронавируса. А страны ЕС замкнулись в себе. Это также объясняет, почему росту напряжения на украинско-российской границе уделили так мало внимания.

Можно лишь догадываться, что задумал Путин. Те, кто принимают решения на Западе, должны рассмотреть несколько вариантов. Движение войск может служить как средство устрашения или же быть реальной подготовкой к войне. Не исключено, что Путин также пытается испытать нервы президента США Джо Байдена, который разозлил российского президента тем, что назвал его "убийцей".

Вполне понятно, что Путин еще не решил, каким будет его следующий шаг. Именно эта неоднозначность требует, что Запад занял четкую позицию. В 2014 году Путин был удивлен жесткой реакцией и введением заметных санкций. На этот раз властелин Кремля должен точно знать, что его ждет.

Опасность заключается в том, что власти России могут подумать будто цена новой атаки уже оплачена. Тем более, что Москва привыкла к экономическим потерям из-за предыдущих санкций. Россия уже отвергла отношения с ЕС, что глава МИД Сергей Лавров подтвердил унизительным поведением с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем во время визита в Москву.

В конце концов, с приходом Байдена в Белый дом у Запада появился новый шанс действовать как одно целое. Настало хорошее время для того, чтобы показать России, что для нее все может стать еще хуже. Нужно пригрозить санкциями, которые нанесут более мощный удар по российскому аппарату власти и основе экономики, чем предыдущие.

Сдерживание - это не только военный инструмент, но и форма политической коммуникации. То, что Германия и Франция сейчас призывают "обе стороны" воздержаться от эскалации, вряд ли прозвучит как серьезное предупреждение для Москвы. Если Россия атакует Украину, конечно же, "Северному потоку-2" наступит конец. Хотя бы это должно быть понятным.

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