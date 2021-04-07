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Amnesty International заявила о самых вопиющих нарушениях правах человека в Беларуси

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  • 7.04.2021, 12:39
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Amnesty International заявила о самых вопиющих нарушениях правах человека в Беларуси

Организация опубликовала доклад о ситуации в нашей стране.

Правозащитники Amnesty International опубликовали доклад о ситуации с правами человека в мире в 2020 году. В разделе, посвященном нашей стране, говорится, что минувший год для Беларуси «был отмечен самым вопиющим с момента обретения Беларусью независимости наступлением на свободы выражения мнений, мирных собраний и объединений», пишет tut.by

AI указывает, что на мирные протесты, которые начались в стране после президентских выборов, власти ответили небывалым уровнем насилия и репрессий.

Свобода выражения мнений

«В стране сурово ограничивалось право на свободу выражения мнений с целью не допустить никаких оппозиционных высказываний и инакомыслия», — отмечается в докладе.

Среди нарушений AI называет:

• отключение интернета;

• жесткий контроль над СМИ: только с мая по октябрь местные наблюдатели зафиксировали более 400 случаев преследования, включая задержания, пытки и другие виды жестокого обращения с работниками СМИ. Лишение аккредитаций журналистов иностранных СМИ, ранение резиновой пулей журналистки НН Лубневской, невозможность печататься в типографии «КП в Белоруссии», лишение TUT.BY статуса СМИ;

• жесткое подавление инакомыслия: студенты, преподаватели вузов, спортсмены, религиозные и культурные деятели, сотрудники госпредприятий лишались мест своей работы или были уволены. Многие подвергались административному и даже уголовному преследованию;

• репрессии против женщин по гендерному признаку: угрозы сексуального насилия, угрозы отобрать детей и передать их под опеку государства.

Свобода собраний

«В стране сохранялись жесткие и неправомерные ограничения права на свободу собраний. На мирных демонстрантов налагали административные взыскания, зачастую более суровые, чем наказания за иные уголовные преступления», — говорится в докладе.

AI указывает:

• задержания производили с незаконным применением силы люди в штатском, которые передвигались в авто без опознавательных знаков: «представители Amnesty International непосредственно наблюдали насколько безосновательными, произвольными и жестокими являлись некоторые из этих задержаний»;

• силовики стреляли по толпе резиновыми пулями с близкого расстояния, использовали светошумовые гранаты, химические раздражители, водометы, автоматическое огнестрельное оружие с холостыми патронами, дубинки и прочие средства: «были убиты не менее четырех человек, еще несколько человек скончались при подозрительных обстоятельствах»;

• во время акций прицельно преследовали работавших там работников СМИ, медиков-волонтеров, помогавших пострадавшим: «иногда людей забирали на основании их сексуальной идентичности».

Свобода объединений

«Власти развернули кампанию жестоких гонений на все формы независимых объединений, занимающихся защитой прав человека и находящихся в мирной оппозиции режиму, включая наблюдательские инициативы, избирательные штабы оппозиционных политиков и независимые профсоюзы», — говорится в докладе.

AI отмечает:

• были арестованы по сфальсифицированным обвинениям оппозиционные кандидаты в президенты и их соратники, в том числе Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Мария Колесникова и многие другие;

• принудительно высланы из страны несколько человек, в том числе Светлана Тихановская, многие были вынуждены уехать, опасаясь преследования и после угроз;

• возбуждены уголовные дела на представителей Координационного совета, правозащитников.

Пытки и другие виды жестокого обращения

«Представители властей систематически применяли пытки и другие виды жестокого обращения к задержанным на акциях протеста, в том числе к участникам, журналистам и случайным прохожим. Местные и международные организации задокументировали сотни случаев по всей стране», — говорится в докладе.

AI констатирует:

• экспертам ООН по правам человека поступило 450 свидетельств о жестоком обращении с задержанными, подкрепленных фото- и видеодоказательствами, а также медицинскими справками, которые подтверждают длинный список чудовищных злоупотреблений;

• протестующих унижали, пытали и подвергали жестокому обращению при задержании, перевозке и в изоляторах;

в течение длительного времени нахождения под стражей не давали им пищи, чистой воды и не оказывали медицинской помощи;

• задержанных лишали права информировать родственников о своем местонахождении, не давали связываться с адвокатами;

• не доставляли передачи и письма, теплую одежду и средства гигиены, в том числе у менструирующих женщин, изымали.

«Власти Беларуси признали, что в связи с протестами им поступило около 900 жалоб на произвол милиции. Однако по состоянию на конец года не было возбуждено ни одного уголовного дела и ни одному сотруднику правоохранительных органов не были предъявлены обвинения в соответствующих нарушениях», — указывает организация.

В докладе AI также отмечает, что Беларусь остается единственной страной в Европе и на территории бывшего СССР, где применяется смертная казнь: на конец года насчитывалось не менее четверых приговоренных к смерти. В течение года были вынесены как минимум три смертных приговора, два из которых — братьям в возрасте 19 и 21 года. Информации о казнях не поступало.

В разделе «Право на здоровье» организация критикует «ненадлежащую» реакцию белорусского правительства на пандемию COVID-19.

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