В хорватском Сплите впервые почти за 30 лет в апреле выпал снег 2 7.04.2021, 12:53

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Фото: Miroslav Lelas / PIXSELL

Видеофакт.

Снег, выпавший в хорватском курортном городе Сплит в ночь со вторника на среду, только в четвертый раз выпал в апреле за последние 70 лет.

Об этом свидетельствуют данные Сплитского отделении Государственного гидрометеорологического института, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji List.

Ранко Шевельевич, дежурный синоптик Государственного гидрометеорологического института в Сплите, заявил, что с 1949 года, когда начали проводить измерения, снег выпал дважды в апреле 1969 года и один раз в 1992 году.

По его словам, во вторник в городе Книн, в 87 км от Сплита, замеряли восемь сантиметров снега, что стало рекордом за всю историю наблюдений с 1946 года.

От сильных снегопадов больше всего пострадал регион Далмация, центром которого является Сплит, расположенный на побережье Адриатического моря.

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