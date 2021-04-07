МВД прокомментировало смерть самой публичной сотрудницы ОМОН 7.04.2021, 13:07

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Светлана Скаражёнок / "На страже"

Ведомство молчало почти три месяца.

9 января 2021 года стало известно о смерти 29-летней Светланы Скараженок — сотрудницы женского взвода минского ОМОН, сообщает «Еврорадио».

Лишь 6 апреля замначальника отдела управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Ольга Соколовская заявила, что она умерла от болезни.

Светлане Скараженок (в ее научных работах употреблялась форма «Скаражонок») было 29 лет, она родом из Несвижа. Отец-пограничник в советские времена служил в Афганистане и Туркменистане, мать — культработник. Светлана была единственным ребенком в семье.

Окончила факультет философии и социальных наук БГУ, а после прошла подготовку в учебном центре МВД и в 2014 году стала служить в ОМОНе.

Женский взвод в минском ОМОНе был создан еще в 2009 году. Женщины-омоновцы проводят досмотры в судах, на концертах, спортивных турнирах, а также патрулируют улицы.

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