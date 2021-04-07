Эксперт European Values: НАТО необходимо развернуть подразделения и начать военные учения в Украине 4 7.04.2021, 13:13

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Такой щит и западное общественное мнение будут иметь влияние на РФ.

В условиях эскалации со стороны Российской Федерации и угрозы полномасштабной военной кампании, армии стран НАТО должны разместить подразделения в Украине в рамках учений в целях сдерживания России.

Об этом в комментарии Guildhall заявил старший аналитик чешского аналитического центра European Values Давид Стулик.

«Сегодня, в условиях непростой политической ситуации для Путина внутри РФ, ему нужна война, чтобы отвлечь внимание населения от домашних вызовов и сплотить население вокруг себя. В текущей ситуации Запад не может ограничиться санкциями, ведь Путин по сути готов пойти «ва-банк», напугать его может только угроза реальной войны, которая ему не по силам, ведь колоссальные потери будут иметь негативные для Путина последствия в российском обществе. Такой сценарий, если быстрая военная кампания против Украины не выйдет, обернется против Путина», – заявил аналитик.

«Наилучшим, но маловероятным, инструментом Запада в текущей ситуации является военный. Необходимо отправить военные подразделение армий стран НАТО в центральную и восточную часть Украины в рамках учений. Было бы оптимально, чтобы эти подразделения физически остались в Украине до начала российских учений «Запад-2021». Такой щит и западное общественное мнение будут иметь влияние на Путина», – подытожил Давид Стулик.

Напомним, ранее украинская разведка заявила о подготовке масштабных провокаций на Донбассе со стороны России. Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

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