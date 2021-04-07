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Белорусский тренер может возглавить польский «Лех»

  • 7.04.2021, 13:19
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Белорусский тренер может возглавить польский «Лех»
Алексей Шпилевский

Польский клуб ведет переговоры с главным тренером «Кайрата».

Белорусский специалист Алексей Шпилевский может возглавить познаньский «Лех», сообщает gloswielkopolski.pl.

Польский клуб ведет переговоры с главным тренером «Кайрата». Издание сообщает, что Шпилевский заинтересован в предлагаемой должности.

Напомним, в сезоне-2020 «Кайрат» под руководством 33-летнего специалиста выиграл чемпионат Казахстана. «Лех» в нынешнем сезоне идет на девятом месте в чемпионате Польши, набрав 29 очков после 23 матчей.

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