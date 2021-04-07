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Капли дождя подсказали ученым, где искать жизнь за пределами Земли

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  • 7.04.2021, 13:35
  • 2,708
Капли дождя подсказали ученым, где искать жизнь за пределами Земли

Новое исследование провели в Гарвардском университете.

Круговорот жидкости — будь то вода на Земле или метан на спутнике Сатурна Титане — придает поверхности небесного тела динамичность. Непрерывный цикл испарения и выпадения осадков создает поток химических веществ, влияет на поглощение и потерю тепла, вызывает эрозионные процессы и в целом делает поверхность более благоприятной для развития жизни в той или иной форме. Знание о том, как происходят осадки на далекой планете, может служить важным индикатором ее потенциальной обитаемости, пишет naked-science.ru.

«Однако облачность и осадки устроены сложно, их трудно полноценно моделировать, — говорит Кейтлин Лофтус из Гарвардской инженерии и прикладных наук имени Полсона (SEAS). — Поэтому мы ищем более доступные способы узнать, как формируются облака». Таким удобным индикатором может послужить размер дождевых капель, способных удержаться в атмосфере. Лофтус и ее коллеги доказали, что величина капель позволяет рассчитать многие ключевые параметры цикла осадков.

В идеале их размер должен находиться в пределах определенного диапазона: слишком крупные капли не смогут сохраняться, удерживаемые поверхностным натяжением, и распадутся на более мелкие, а чересчур маленькие — испарятся, не достигнув поверхности. От размера зависит не только скорость испарения, но и форма, и конечная скорость капли.

Ученые показали, что все эти показатели можно узнать, исходя из ее величины, а также характеристик атмосферы небесного тела (состава, давления, температуры и так далее). «Все это можно использовать для моделирования облачности на экзопланетах», — добавила Лофтус.

Экзопланеты – это планеты, находящиеся вне нашей Солнечной системы. Их невозможно увидеть или сфотографировать.

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