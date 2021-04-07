Процессы в экономике становятся все менее контролируемыми 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

7.04.2021, 13:39

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Дальше будет только хуже.

Ну, что ж, рубль может принимать поздравления – установлен очередной рекорд. За доллар дают 2,6676 рубля. Очевидно, что решено отступить от коридора 2,58-2,63, в котором доллар держался около полугода.

Теперь Нацбанк надеется, что ему удастся контролируемо опустить курс, но не допустить резкого обвала. Ранее мы называли предельным порогом курс в 2,8 рубля. Но некоторые специалисты говорят о том, что он может взлететь до 3 рублей. В некоторых банках рассматривают сценарии даже сценарий, что курс будет в районе 4 рублей в ближайшие несколько месяцев. Суть в том, что процессы в экономике становятся все менее контролируемыми.

Попутно отметим два факта.

1. Золотовалютные резервы упали еще на 174,5 млн долларов и опустились ниже отметки 7 млрд долларов – 6,9 млрд. Всего с начала года резервы усохли на 528,5 млн. Нацбанк надеется, что до конца года резервы не упадут ниже 6 млрд. Однако говорит ли Нацбанк правду – неизвестно. Есть мнения, что уровень резервов завышен по крайней мере на 30-40 процентов.

2. МВФ выкатил прогноз по Беларуси на ВВП на 2021 год. Эксперты ожидают падения на 0,4% (в 2020 году падение составило 0,9%). У Всемирного банка прогноз еще печальнее – минус 2,2%.

Ну и вдобавок несколько свежих цифр с белорусских предприятий: «Гомельстекло» - чистый убыток 15,6 млн долларов (долги выросли с 205 млн долларов до 329 млн), «Ивацевичидрев» - чистый убыток 26,6 млн. Ранее сообщалось о чистом убытке «Гродно Азот» - 35 млн долларов.

Санкции США реально ввергают в шок все предприятия «Белнефтехима». Про махинации «Гродно-Азота» с попыткой их обойти уже писали коллеги. На МНПЗ отложен плановый ремонт. Пока на август, но если агрофюрера не убрать, ремонта можно и не дождаться.

Также в очередной раз перенесено окончание модернизации. Визит Головченко на предприятие зафиксировал: в мае установку гидрокрекинга запустить не удастся. Новый план – конец года. Но опять же – введение санкций может этот проект превратить в вечный. В Мозыре замелькали машины с российскими номерами. Напомним, «Славнефть» влаеет 42,5 процентами акций завода.

По информации Ника, в середине месяца будет принято еще несколько решений по ограничениях в торговле, которые добьют отрасль.

Внешние признаки беспредела тоже есть. Многие пишут, что состояние дорог в Беларуси резко ухудшилось. Incomein приводит график строительства дорог в Беларуси, а также дает небольшое пояснение в комментариях: «В 2020 году по сравнению с 2008 годом в 23,4 раза сократилась протяженность капитально отремонтированных республиканских автомобильных дорог и в 3,5 раза протяженность дорог, на которых произведен текущий ремонт. Из-за недостаточного финансирования не обеспечивается восстановление ежегодного износа, а это ведет к необратимому процессу постепенного разрушения дорожных покрытий».

В последнее время коммунальные службы снимают ленточки, а не занимаются своими прямыми обязанностями. Кстати, кажется, самый быстрый способ заделать яму на дороге - оформить ее в цветовой гамме БЧБ. Попробуем?

Но главное, что у нас не падение. Даже не отрицательный рост. Просто «все по плану». Он в этом году засекречен, но очевидно, что это план по движение пропасть.

Советуем по-прежнему снимать деньги с карточек (любые суммы – даже 50 рублей) и переводить в валюту. Нацбанк уже ввел правило, что снятие 5800 рублей в неделю сделает тебя подозреваемым в финансировании протестов. Дальше будет только хуже.

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