Михал Дворчик : Польша не оставит поляков в Беларуси без помощи 5 7.04.2021, 13:56

4,286

Михал Дворчик

фото:Adam Guz/KPRM

Глава канцелярии премьер-министра страны заявил об антипольской кампании официального Минска.

Власти Польши не оставят без помощи попавших под репрессии соотечественников, живущих в Беларуси. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик .

— Это поразительно, что в 21-м веке диктатор из-за восточной границы преследует собственных граждан только потому, что они принадлежат к другой национальности. В данном случае речь идет о польской, — заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире «Польского радио».

Он подчеркнул, что одним из приоритетов правительства в этой ситуации является оказание максимальной помощи соотечественникам.

Комментируя прозвучавшие накануне высказывания Лукашенко, Дворчик сказал, что «в последние недели мы имеем дело с антипольской кампанией, проводимой в Беларуси, в основном государственными СМИ, но также и официальными лицами».

— В Беларуси ведется кампания и усиливаются репрессии против польского меньшинства. Белорусские власти относятся к полякам как к этнической группе, против которой они хотят вызвать негативные эмоции у других белорусских граждан. Надеюсь, это не сработает, — подчеркнул Дворчик.

Министр также отметил, что фактически поляков в Беларуси преследуют только за то, что они поляки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».