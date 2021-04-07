Новый закон «О дорожном движении»: какие сюрпризы ждут белорусских водителей 12 7.04.2021, 14:26

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Фото: bymedia

Опубликован полный список изменений.

Сегодня «депутаты» приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона РБ «О дорожном движении». Какие изменения это повлечет для простых водителей? В первую очередь стоит упомянуть про автоматизированный учет техосмотра, медсправок, выстраивание интеллектуальной транспортной системы (с возможностью мониторинга).

Сайт onliner.by приводит озвученные «палатой представителей» преобразования списком:

ввод автоматизированного учета результатов техосмотра и допуска к участию в движении;

учет выданных водителям медсправок (о годности к управлению) будет автоматизирован, как и информация о лицах, признанных негодными к управлению ТС: как заверяют, для контроля за медобеспечением безопасности движения. Как было озвучено ранее, милиция будет иметь доступ к сведениям о выданных водительских медсправках;

определяется порядок досрочного направления водителей на обязательное медицинское переосвидетельствование;

предусмотрена возможность сдавать квалификационные экзамены и получать право управления ТС только с автоматической трансмиссией;

будут выдавать международные водительские удостоверения, что предусмотрено Конвенцией о дорожном движении 1968 года;

совершенствуется порядок изменения организации дорожного движения, в том числе для повышения оперативности принимаемых решений. По заверению депутатов, новый порядок «создает предпосылки для последующего внедрения в стране интеллектуальных транспортных систем — начиная с установления параметров движения и его мониторинга»;

МВД предоставляются полномочия на определение участков, по которым запрещается обучение, отпадет необходимость автошкол согласовывать с ГАИ маршруты;

уточняется понятие организации дорожного движения за счет определения баланса безопасности и эффективности дорожного движения;

закреплено право граждан России управлять ТС на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия;

органы погранслужбы и таможни смогут эвакуировать ТС без помещения его на охраняемую стоянку;

определяется порядок допуска лиц к управлению снегоболотоходами, снегоходами и мотовездеходами.

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