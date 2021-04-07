Очередной путинский прорыв 6 Telegram-канал «Серпом По»

7.04.2021, 14:50

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фото: AP

Россиянам не привыкать платить за преступные войнушки Обнуленыша.

Очередной путинский прорыв. Евро впервые с февраля поднялся выше 92 российских рублей. Доллар впервые с ноября 20-го - достиг 78 российских рублей. Вопреки росту цен на нефть и укреплению валют развивающихся стран. Рубль начал падать после апрельского обострения на Донбассе, а вчера вошел в пике сразу после заявления Шойгу о начале масштабных учений всех родов войск во всех федеральных округах.

Вот что значит подвигал войска вдоль российско-украинской границы туда-сюда. Можно представить, как отреагирует рынок в случае, если Путин двинет их поперек. Но россиянам не привыкать платить за преступные войнушки Обнуленыша..

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