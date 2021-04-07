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Что происходит на Минском молокозаводе, где сняли гендиректора после активного увольнения работников

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  • 7.04.2021, 15:29
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Что происходит на Минском молокозаводе, где сняли гендиректора после активного увольнения работников
фото: tut.by

Власти испугались не на шутку.

На прошлой неделе на Минском молочном заводе № 1 стали активно увольняться работники, причина — договор о коллективной материальной ответственности, который они не захотели подписывать. Позже в дело вмешалось руководство холдинга Миноблмясомолпром, в который входит завод. Гендиректора освободили от должности, договор о коллективной материальной ответственности отменили, а уволившимся работникам стали предлагать вернуться обратно.

Портал tut.by выяснял, сколько из них решили восстановиться на прежнем месте и на каких условиях это произошло.

Одна из ранее уволившихся работниц завода рассказала, что была заново оформлена 4 апреля.

— На работу взяли на тех же условиях, даже оставили нам двухнедельное выходное пособие, которое выплатили при увольнении. Большинство решили вернуться, но не все. Просто некоторые уже успели найти себе другую работу, — говорит собеседница. — Но на собрании (в пятницу, 2 апреля на заводе прошла встреча работников с руководством холдинга Миноблмясомолпром, в который входит предприятие. — Прим. ред.) нам сказали, что позже коллективная материальная ответственность все равно вводиться будет, просто нам неправильно донесли информацию. Аргумент — то, что она введена везде. Думаю, со следующей попыткой будет то же самое, потому что за что эта ответственность, как она рассчитывается — ничего этого мы не видим, не можем контролировать.

По словам другого работника, который ранее подписал договор о коллективной материальной ответственности, ее теперь отменили для всех — даже для подписавших.

— Уволенным отдел кадров перезвонил, всех взяли обратно. Основная масса вернулась, но те, кто просто хотел уволиться, получили расчет за две недели и ушли.

Еще одна работница сообщила, что с ней из отдела кадров никто по поводу восстановления на работе не связывался, но у нее все равно «нет желания возвращаться на это предприятие». Также, по ее словам, некоторые не захотели снова трудоустраиваться на завод из-за того, что им якобы предложили заключить новый контракт. Мы уточнили этот момент у нашей первой собеседницы, она сказала, что в ее случае о новом контракте речь не шла.

На Минском молочном заводе № 1 рассказали, что «процесс восстановления идет», данные о том, сколько человек решили вернуться, а сколько — нет, будут известны позже. Генеральный директор КУП «Миноблмясомолпром» Сергей Некрашевич уточнил, что, по состоянию на вечер 6 апреля вернулось более 40 человек — больше половины всех уволившихся. По его словам, люди продолжают возвращаются на предприятие.

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