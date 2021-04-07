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Житель Чехии во время оружейной амнистии сдал танк и самоходную артиллерийскую установку

  • 7.04.2021, 15:39
  • 5,862
Житель Чехии во время оружейной амнистии сдал танк и самоходную артиллерийскую установку
иллюстрационное фото

Мужчина владел ими с 1990-х годов.

Житель чешского региона Градец Кралове передал полиции танк и самоходную установку во время проходящей в настоящее время амнистии на оружие.

Об этом сообщает "Радио Прага".

Мужчина владел танком Т-34-85 и самоходкой SD-100 на законных основаниях с 1990-х годов, но сомневался в том, что они были достаточно нефункциональны в соответствии с действующими правилами.

Поэтому он воспользовался амнистией и сообщил обо всем в полицию в рамках предосторожности.

Специалисты полиции при сотрудничестве с военными осмотрели танк и самоходку, на которые не было оригинальных документов, и обнаружили, что системы вооружения были нефункциональны и не могли стрелять.

Однако, по мнению полиции, их состояние не соответствует действующему законодательству. По заявлению полиции, орудия, таким образом, перешли из категории защитных материалов в категорию запрещенного оружия.

Оружейная амнистия в Чехии длится с конца января до конца июля. Люди могут сдавать незаконно удерживаемое оружие без объяснения причин и без преследований. Они также могут подать заявление на регистрацию незаконно хранящегося оружия и легализовать его.

Т-34-85 - последняя модификации советского среднего танка Т-34 с орудием калибра 85-мм, принятого на вооружение в 1944 году. Танки применялись в различных конфликтах до конца 1990-х годов.

Противотанковая самоходная артиллерийская установка SD-100 выпускалась в 1953-1956 по советской лицензии в Чехословакии.

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