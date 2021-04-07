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Художники объединения «Пагоня» выступили в поддержку Алеся Пушкина

  • 7.04.2021, 15:50
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Художники объединения «Пагоня» выступили в поддержку Алеся Пушкина
Алесь Пушкин

Его преследование назвали политически мотивированным.

Художники творческого объединения «Пагоня» выступили в защиту коллеги Алеся Пушкина с обращением, которое приводит «Радыё Свабода».

С 30 марта Пушкин находится под стражей в гродненском изоляторе по обвинению в «разжигании вражды и реабилитации нацизма» своим творчеством. Поводом для уголовного дела стала картина художника, посвященная участнику антисоветского послевоенного подполья Евгению Жихарю. В середине марта работа экспонировалась на выставке в гродненском Центре городской жизни.

«Мы, члены творческого объединения «Пагоня», возмущены задержанием нашего коллеги, известного художника Алеся Пушкина. Это талантливый художник, внесший существенный вклад в развитие культуры и искусства Беларуси. Им написаны десятки живописных произведений, посвященных родной земле, ее истории. Он выполнил росписи ряда православных и католических храмов, участвовал в реставрации костела Святого Станислава в Могилеве и создании там большого живописного панно. Да, художник известен своей нонконформистской гражданской позицией, но разве инакомыслие — это повод для уголовного дела?»

Преследование Алеся Пушкина свидетельствует о том, что в Беларуси перестало действовать фундаментальное гуманитарное право — право на творчество, констатируют коллеги художника.

«Ну так надо заочно привлекать к ответственности и запрещать произведения пролетарского писателя Максима Горького, которые изучаются в наших школах и вузах. В своем романе «Мать» классик соцреализма воспевает «экстремиста», борца с законной российской властью… Его [Алеся Пушкина] задержание грубо нарушает конституционные права гражданина, человека, творца. Требуем прекратить преследование нашего коллеги, которое воспринимаем как месть властей за его инакомыслие, независимую гражданскую позицию», — отмечается в заявлении объединения «Пагоня».

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