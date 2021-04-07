Британские ученые рассказали о неожиданных последствиях COVID-19 4 7.04.2021, 15:57

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Есть свидетельства того, что коронавирус действительно проникает в мозг и вызывает прямой ущерб.

Переболевшие COVID-19 склонны к психическим заболеваниям и инсульту больше, чем другие люди. К такому выводу пришли британские ученые из Оксфордского университета, сообщило BBC.

Ученые сделали заключение после анализа электронных медицинских карт полумиллиона пациентов в США. Оказалось, что у них высока вероятность развития психологических и неврологических заболеваний, в частности расстройства настроения, тревожность, психоз, деменция, инсульт, болезнь Паркинсона и другие.

При этом тревожные расстройства и расстройства настроения стали наиболее распространенным диагнозом среди больных COVID-19. Скорее всего, это связана со стрессом из-за переживания тяжелой болезни или госпитализацией, заключили исследователи.

Ученые сравнивали данные людей, перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев, с людьми, которые переболели гриппом и респираторными заболеваниями. Оказалось, что у пациентов после COVID-19 развивались психологические расстройства чаще на 16% по сравнению с переболевшими другими респираторными инфекциями, и на 44% чаще, чем у людей после гриппа.

У пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, выявили высокие риски развития психических расстройств. По данным ученых, изменения настроения и тревожности испытывали 24% всех больных. Этот показатель вырос до 25% среди госпитализированных, до 28% у пациентов в реанимациях. Около 36% людей во время болезни страдали снижением внимания. Инсульт перенесли 2% всех пациентов после COVID-19, среди госпитализированных этот показатель вырос до 7%, а среди тех, у кого был делирий (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания) – до 9%. Деменцию диагностировали у 0,7% всех больных. Среди тех, у кого был делирий, этот показатель вырос до 5%.

Есть свидетельства того, что коронавирус действительно проникает в мозг и вызывает прямой ущерб, объяснил профессор неврологии Масуд Хусейн из Оксфордского университета. Это может вызвать косвенные последствия. Коронавирус влияет на свертываемость крови, что может привести к инсультам, а общее воспаление, которое происходит в организме при реакции на инфекцию, может повлиять на мозг, заметили специалисты.

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