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Польша продлила жесткий карантин до 18 апреля

  • 7.04.2021, 17:09
Польша продлила жесткий карантин до 18 апреля
Фото: Getty Images

Детские сады, торговые центры, отели, кинотеатры и театры останутся закрытыми.

Польша продлила жесткий карантин до 18 апреля из-за опасений по поводу всплеска заболеваемости COVID-19 после пасхальных выходных.

Об этом пишет Reuters.

«У нас сложная ситуация в больницах — вчера было занято более 34 500 койко-мест и задействовано более 3 300 аппаратов ИВЛ. Эти показатели близки к 80%», — заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По его словам, действующие карантинные ограничения будут продлены более чем на неделю. Детские сады, торговые центры, отели, кинотеатры и театры останутся закрытыми до 18 апреля. Обучение будет проходить дистанционно.

В Польше с начала пандемии зарегистрировали более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, 55 тысяч человек умерли. За минувшие сутки коронавирус выявили у 8246 человек.

По данным Reuters, в Польше 12,1% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

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