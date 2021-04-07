Dolce Vita по-бобруйски

Dolce Vita по-бобруйски2
- 7.04.2021, 17:19
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На «Красном Пищевике» недостачи по зарплате выплачивают конфетами.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, на бобруйском «Красном Пищевике» недостачи по зарплате выплачивают конфетами
Директор предприятия Сергей Анюховский пристрастился к тому, чтобы вместо денег раздавать работникам конфеты. Суммы в 100-150 рублей компенсируются продукцией не первой свежести, которую не удалось продать.
Случалось, что товар попадал в руки работникам с истекшим сроком годности и со стертой датой изготовления на упаковке.
«Стыдно угостить соседей таким мармеладом!» — жалуются работники «Пищевика», так как в рабочем чате пожаловаться не выходит. Все аккаунты несогласных удаляют из группы. В бан отправляют даже за безобидный вопрос в духе «Когда на производство закупят перчатки?»
Еще чуть-чуть — и зарплаты будут выплачивать фантиками.