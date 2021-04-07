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Протестующие в Мьянме подожгли китайский завод

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  • 7.04.2021, 18:11
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Протестующие в Мьянме подожгли китайский завод
фото: gettyimages

Военные убили семерых демонстрантов.

На протестах в Мьянме силы безопасности вновь открыли огонь по демонстрантам. В результате семь человек погибли и еще несколько получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, в ходе протестов в Янгоне подожгли принадлежащий Китаю завод, а также сожгли китайский флаг.

По данным местных активистов, более 580 человек были убиты в ходе протестов в Мьянме после переворота 1 февраля. С тех пор общенациональные протесты и забастовки продолжаются, несмотря на то, что военные открывают огонь по демонстрантам.

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