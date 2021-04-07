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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в четверг

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  • 7.04.2021, 18:22
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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в четверг

Будет облачно с прояснениями.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 8 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 3-8 градусов.

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