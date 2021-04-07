Польские дипломаты встретились с семьями задержанных активистов Союза поляков Беларуси

Польские дипломаты встретились с семьями задержанных активистов Союза поляков Беларуси1
- 7.04.2021, 19:27
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Встреча прошла в посольстве Польши в Минске.
Две недели назад в Гродно были задержаны Анжелика Борис, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анджей Почобут.
Польские дипломаты встретились с родственниками задержанных активистов Союза поляков Беларуси. Встреча прошла в посольстве Польши в Минске.
В интервью «Польскому Радио» Вероника Пилута, дочь члена Главного совета Союза поляков Беларуси Ирены Бирнацкой, поблагодарила польские власти за проявленный интерес к судьбе задержанных лидеров польского меньшинства.
«Мы чувствуем поддержку и психологическую помощь со стороны Польши. Консул сообщил, что условия, в которых они содержатся, вполне приемлемы, как на тюрьму», - сказала Вероника Пилута.
Она добавила, что хуже всего обстоят дела с информацией о родственниках, находящихся под стражей. По ее словам, единственным источником новостей являются газеты.
Напомним, ровно две недели назад в Гродно были задержаны глава и активисты Союза поляков Беларуси – Анжелика Борис, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анджей Почобут.