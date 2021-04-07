Во Франции нашли древнейшую «3D-карту» Европы 7.04.2021, 19:36

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фото: bbc

Возраст плиты оценивается в 4000 лет.

Новооткрытая бронзовая плита бронзового века, которая была найдена во Франции, вероятно, является древнейшей трехмерной картой местности в Европе, сообщает ВВС. Возраст плиты оценивается в 4000 лет, передает zn.ua.

Изначально плиту нашли в 1900 году, а затем повторно открыли в 2014. По мнению ученых, на нее нанесена карта местности в Бретани.

Фрагмент камня, известный как плита Сен-Белек, датируется ранним бронзовым веком, между 1900 и 1650 годами до нашей эры. В 1900 году во время раскопок доисторического могильника в Финистере его обнаружил местный археолог Поль дю Шателье. Но о находке забыли более чем на 100 лет, она хранилась в замке дю Шателье. В 2014 году плиту снова нашли в подвале здания.

После анализа рисунка, нанесенного на камень, исследователи пришли к выводу, что он представляет собой карту. «Присутствие повторяющихся мотивов, объединенных линиями» показывает, что это район Финистер.

фото: bbc

По словам ученых, углубления представляют собой трехмерное изображение долины реки Одет, а несколько линий олицетворяют речную сеть региона. Геолокация показала, что изображение на камне повторяет область реки почти с 80% точностью.

Исследователи отмечают, что на данный момент известно о нескольких каменных картах, найденных по всему миру. Вместе с тем, эта находка стала первой картой, для которой удалось идентифицировать изображенную местность.

По мнению ученых, карта была попыткой обозначить владения территорией принцем или королем того времени. Она также представляет интерес для исследователей, поскольку отражает географические знания тех времен.

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