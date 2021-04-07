Двое студентов получили травмы на полигоне в Витебской области 2 7.04.2021, 19:51

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Иллюстрационное фото

Пострадавшие — студенты военной кафедры Витебского госуниверситета имени Машерова.

Два студента получили травмы на полигоне в Витебской области. Происшествие случилось во время учебно-практических занятий по инженерно-сапёрному делу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Пострадавшие — студенты военной кафедры Витебского госуниверситета имени Машерова. У них травмы "различной степени тяжести". По данным СК, "им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

На полигоне работает следственно-оперативная группа, а также пиротехники. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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