Двое студентов получили травмы на полигоне в Витебской области

Двое студентов получили травмы на полигоне в Витебской области2
- 7.04.2021, 19:51
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Пострадавшие — студенты военной кафедры Витебского госуниверситета имени Машерова.
Два студента получили травмы на полигоне в Витебской области. Происшествие случилось во время учебно-практических занятий по инженерно-сапёрному делу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Пострадавшие — студенты военной кафедры Витебского госуниверситета имени Машерова. У них травмы "различной степени тяжести". По данным СК, "им оказывается квалифицированная медицинская помощь".
На полигоне работает следственно-оперативная группа, а также пиротехники. Выясняются все обстоятельства произошедшего.