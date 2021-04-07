Аслунд: Кремль всерьез воспринимает только США 1 7.04.2021, 20:37

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Кремль боится, что США будут активно действовать, вынуждая РФ уйти из оккупированных районов Украины.

Любой формат переговоров по урегулированию украинско-российского военного конфликта должен включать США, потому что Россия не воспримет всерьез гарантии от Франции и Германии. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" высказал эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Президент Барак Обама вообще не хотел заниматься вопросом Украины и передал эту тему Джо Байдену, который тогда как вице-президент с удовольствием занимался этой темой, хотя, конечно, ему не хватило полномочий. Нужно было быть президентом, чтобы включиться в минский или нормандский формат. Потом президент Дональд Трамп откровенно выступал на стороне [президента РФ Владимира] Путина и вообще не поддерживал Украину, как он много раз объяснял, "это не вопрос". Но теперь случилось так, что президент уже Байден. Он прекрасно знает все дела. И рядом с ним люди, которые прекрасно владеют украинско-российской проблематикой и готовы работать", – отметил Аслунд.

Он считает, что Россия боится участия Америки в переговорах по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

"Кремль испугался, что США действительно начнут эффективно содействовать Украине. Возле Байдена есть люди, которые весьма серьезно относятся к войне в Украине. Мои коллеги, посол Александр Вершбоу и [исполнительный директор Центра Пенн-Байдена по дипломатии и глобальному сотрудничеству] Майкл Карпентер предложили, чтобы США объявляли новые санкции против РФ каждые шесть месяцев, если Россия ничего не будет делать. И Байден хочет эффективно противодействовать России. Я думаю, это также связано с военной мобилизацией сил РФ возле границ Украины. А Путин хочет перехватить инициативу у Байдена. Москва боится, что США не только подключатся к переговорному процессу по разрешению украинско-российского военного конфликта, но и будут активно действовать, чтобы Россия ушла из оккупированных районов", – подчеркнул собеседник.

Он убежден, что эффективным будет только тот переговорный процесс с РФ, в котором есть США.

"Кремль всерьез воспринимает только США. Франции и Германии недостаточно. И Европейский союз тоже не включен в процесс урегулирования. Поэтому нормандский формат действительно нуждается в расширении. Например, посол Вершбоу предложил пять разных форматов, которые возможны. Любой формат переговоров, чтобы он был эффективным, должен включать в себя США. И формат – не главное для Америки, главное – чтобы она была включена в переговорный процесс. Конечно, Россия выступает против всего этого, потому что она не хочет разрешения ситуации. Если бы Кремль хотел эффективных переговоров, то он пожелал бы увидеть за столом и США, потому что он не принял бы гарантии от Франции и Германии всерьез", – резюмировал Аслунд.

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