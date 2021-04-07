Александр Опейкин: Политика Лукашенко по спаиванию и скуриванию населения являлась целенаправленной 4 7.04.2021, 21:30

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фото: sports.ru

Фонд спортивной солидарности решил взяться за здоровье белорусов.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал об акции, которую запустила организация, передает «Трибуна».

«За период правления Лукашенко Беларусь стала занимать первые строчки в мировых рейтингах по количеству употребления алкоголя и табака на душу населения. С нашей точки зрения, политика по спаиванию и скуриванию населения являлась целенаправленной. Одурманненым человеком просто управлять. Его легко превратить в раба системы.

БФСС решил взяться за здоровье белорусов. Уже сейчас более ста именитых белорусских спортсмена включились в общенациональную акцию», – сказал Опейкин.

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