В Гродно сфотографировали BMW X5 с калифорнийскими номерами 3 7.04.2021, 22:20

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фото: auto.onliner.by

Турист?

В телеграм-канале «АвтоГродно» опубликовали фотографию BMW X5 предыдущего поколения, который запечатлели в Гродно. Вроде бы ничего необычного. Но на машине калифорнийские номера.

К слову, это вовсе не означает, что машина зарегистрирована в США. Трудно себе представить, что кроссовер добрался до Беларуси из солнечного штата своим ходом. Расстояние от центра Лос-Анджелеса до центра Гродно — 9635 километров 120 метров. И то, это если двигаться по прямой через Швецию, Норвегию, Гренландию и Канаду. Проходимость у BMW X5 хотя и не совсем «легковая», но не настолько выдающаяся, чтобы преодолеть Атлантику, пишет onliner.by.

фото: auto.onliner.by

В Гродно был замечен еще один турист из-за океана - Mercedes-Benz S550 W222. Его водитель тоже припарковался относительно недавно в центре города.

Не исключено, что машину доставили по воде до литовского порта и белорус-владелец попросту еще не снял номерные знаки от предыдущего хозяина (они могут остаться с машиной, если покупаешь авто в США). А быть может, это вообще Х5, купленный в Беларуси, а владелец просто решил поразвлечься таким образом. Раздобыть американские номера в Беларуси не так уж трудно — у многих они валяются дома в виде сувенира после поездки в Северную Америку. Иногда номерные знаки США ставят на американские ретромашины во время парадов, проходящих в Минске.

Ну а если это действительно американский турист, заехавший к нам погостить, то Welcome to Belarus!

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