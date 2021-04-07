В Беларуси 241 день продолжаются протесты

Акции проходят по всей стране.

В Беларуси продолжаются акции протеста.

Протестный марш жителей Вольнага Усхода!

Дети столичного Фрунзенского района требуют не трогать их мам!

Кукольная акция в Берёзовке.

Акция в Борисове.

Жители минской Домбровки читают книги на белорусском языке.

Акция солидарности от партизан Дзержинска-Койданова.

Жители столичной Ангарской не сдаются.

Бобруйчане украшают город БЧБ стикерами.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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