Эксперты: Режим Лукашенко может получить «иранские» санкции 4 8.04.2021, 8:43

12,040

Фото: «Вестник Нафтана»

Для «Белнефтехима» приготовлена специальная «черная метка».

26 апреля истекает отсрочка санкций США в отношении концерна «Белнефтехим» и подведомственных ему предприятий. Судя по всему, белорусские власти не пойдут на условия, которые выдвинул Госдепартамент США, а именно — освободить всех политзаключенных и прекратить насилие по отношению к белорусскому народу, а потому нас ждет новый санкционный период. И без того прохладные белорусско-американские отношения подмораживаются еще сильнее, пишут Naviny.by.

Как сообщил 31 марта на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, Министерству финансов рекомендовано возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий.

США не могут проигнорировать события, произошедшие в Беларуси после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных.

«Госдепартамент не может рекомендовать очередное продление приостановки санкций. Текущее решение о приостановке истекает 26 апреля», — сказал Прайс.

Почему «Белнефтехим»?

Речь идет о компаниях, которые входят в госконцерн «Белнефтехим»: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Нафтан», «Гродно Азот», «Гроднохимволокно», «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно», а также филиал «Белнефтехима» в США.

Список не новый. Впервые США ввели санкции в отношении Беларуси еще после президентских выборов в 2006 году — сначала против должностных лиц (распоряжением президента Буша № 13405 «Блокировка собственности отдельных лиц, подрывающих демократические процессы в Беларуси»), а в ноябре 2007 года Минфин США, руководствуясь тем же распоряжением, ввел санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и подведомственных ему предприятий.

«Мы ужесточаем санкции в отношении Лукашенко и его ближайших помощников, вводя ограничения против крупнейшего концерна, который находится под контролем его режима», — заявил тогда начальник отдела контроля иностранных активов Минфина США Адам Шубин.

Были заморожены все находящиеся под юрисдикцией США банковские счета госконцерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае, счета дочерней компании Belneftekhim USA Inc, а американским бизнесменам было предписано воздержаться от контактов с белорусским концерном.

Прямо не заявлялось, но многие аналитики тогда предполагали, что выбор концерна «Белнефтехим» не случаен. Мол, таким образом администрация Буша хотела нанести удар по проекту добычи Беларусью нефти в Венесуэле в долине реки Ориноко, которую впоследствии хотели продавать на американский рынок.

Однако в октябре 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив трансакции. Тогда американские власти посчитали, что в Беларуси произошел некоторый прогресс в сфере демократии и прав человека. Кроме того, США решили поддержать независимость и суверенитет Беларуси в непростой период отношений с Россией после аннексии Крыма.

Это решение продлевали каждые полгода. В октябре 2019-го решение о приостановке санкций было принято сразу на полтора года. То есть, время последней отсрочки заканчивается 26 апреля.

Беларусь рискует получить «иранские» санкции

Некоторые эксперты считают, что американские санкции представляют собой не более чем попытку морального давления на официальный Минск. Отсылка к санкциям против «Белнефтехима» в 2007 году это мнение подтверждает — к кардинальной смене внутриполитической ситуации в Беларуси те ограничения не привели.

Однако если санкции будут не только разморожены, но и расширены — предполагается, что ограничения будут распространяться не только на предприятия из белорусского списка, но и на любые компании, сотрудничающие с ними — они станут намного ощутимее европейских и больно ударят по экономике страны.

Заграничные компании будут избегать всяких отношений с токсичными предприятиями «Белнефтехима». А если учесть, что существенная часть белорусской нефтехимии идет на Запад, это приведет к снижению валютных поступлений и ударит по курсу белорусского рубля со всеми вытекающими последствиями.

По мнению экономического инвестиционного эксперта Даниэля Крутцинны, если санкции будут действовать только против предприятий «Белнефтехима», то это не будет иметь значительных экономических последствий, поскольку доля экспорта нефти и нефтепродуктов в США небольшая — в общем объеме прошлогоднего белорусского экспорта она была равна 0,7%.

«Но если санкции будут похожи на иранские, то тут ситуация будет другая. Тогда они распространятся на все юридическиские лица и организации, которые имеют отношение к «Белнефтехиму». В этом случае речь пойдет не только о репутационных издержках, а потери будут конкретно экономические. Вряд ли крупные контрагенты — нефтетрейдеры на Западе, захотят иметь дело с госконцерном», — сказал Крутцинна в комментарии для Naviny.by.

Потеря нефтяного экспорта существенно скажется на экономике страны — доля нефти и нефтепродуктов в белорусском экспорте товаров составляла в 2020 году 48%.

«Альтернатива поставок останется совсем небольшая. В этой части Беларусь рискует остаться только с российскими партнерами. Экспортировать нефтепродукты в Россию? Там они особо не нужны», — подчеркнул Крутцинна.

Модернизация предприятий нефтехимии под угрозой

Эксперт в энергетической сфере Татьяна Маненок также считает, что эффект санкций будет зависеть от диапозона их действия.

По мнению эксперта, концерн «Белнефтехим» может стать настолько токсичным, что с ним будут отказываться сотрудничать любые структуры в мире, поскольку в этом случае санкционные меры могут затронуть и их. Причем, это касается не только компаний, но и частных лиц.

В комментарии для Naviny.by Маненок также обратила внимание еще на один аспект: сейчас многие белорусские предприятия нефтехимии активно занимаются модернизацией, и у них могут возникнуть проблемы еще и при покупке оборудования и технологий.

«Нефтеперерабатывающие заводы сейчас закупают для модернизации ключевых этапов новое оборудование у транснациональных компаний на европейском рынке. Многие из них нацелены на экспорт продукции за рубеж и должны иметь новые технологии, чтобы конкурировать на мировых рынках. Для них это очень негативный сигнал. Если санкции будут разморожены, возникнут определенные проблемы для сотрудничества, для партнерства, прежде всего, по импорту оборудования», — отметила Маненок.

Хотя, с другой стороны, опыт работы под санкциями у белорусских предприятий уже есть, и они научились искать варианты, как обойти ограничения, действуя, например, через посредников.

В марте 2014 года правительство вывело из состава госконцерна Белорусскую калийную компанию, объяснив это стремлением к прямому управлению предприятием, напомнила Маненок: «Разумеется, этот шаг был обоснован тем, чтобы вывести предприятие из-под действия санкций США».

Однако в целом возобновление и расширение санкций — это «очень нехорошая история» для «Белнефтехима», уверена эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».