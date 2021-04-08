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Медики назвали растительное масло, которое лучше всего очищает сердечно-сосудистую систему

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  • 8.04.2021, 8:59
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Медики назвали растительное масло, которое лучше всего очищает сердечно-сосудистую систему

Оно также защищает от развития сахарного диабета и онкологии.

Ученые назвали самый полезный сорт оливкового масла, которое защищает от заболеваний сердца, сахарного диабета, онкологии и других опасных заболеваний, пишет u-news.com.ua.

Группа западных исследователей провела масштабное исследование растительных масел и их сортов на предмет пользы для человеческого организма. В результате выяснилось, что нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима является самым полезным в рационе человека, оно помогает защищаться и бороться с целым рядом опасных болезней.

В оливковом масле первого холодного отжима содержатся в большом количестве антиоксиданты, которые обладают выраженным противовоспалительным эффектом, а также препятствует процессу окисления «плохого» холестерина.

По данным многих врачей и ученых, хроническое воспаление провоцирует развитие диабета, артрита, заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии. Способность оливкового масла первого холодного отжима останавливать воспалительные процессы позволяет сохранить здоровье.

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