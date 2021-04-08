Италия рекомендовала вакцину AstraZeneca для пожилых людей 1 8.04.2021, 9:26

фото: reuters

По мнению экспертов Минздрава в Риме, эта вакцина признана очень хорошим препаратом.

Италия изменила политику вакцинации от коронавируса, рекомендовав препарат AstraZeneca пожилым пациентам, сообщает dw.com.

Об этом заявил глава Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли, подчеркнув, что по мнению экспертов Минздрава в Риме, эта вакцина признана в стране очень хорошим препаратом.

Из-за "крайне редких случаев образования тромбов" в связи с его применением министр здравоохранения Роберто Сперанца указал на то, что предпочтительно делать прививки вакциной AstraZeneca людям старше 60 лет.

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