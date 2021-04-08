«Мошенника ловили сами потерпевшие, но из милиции его отпускали» 6 8.04.2021, 9:31

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фото: abw.by

Как белорус продавал арендованные машины.

Получать деньги в банке – это долго и нудно. Но технологии шагнули вперед, это можно делать даже бесконтактным способом. Именно так действовал некий Игорь, который брал машины в аренду или лизинг, а затем избавлялся от них по схеме, больше похожей на наркотическую, пишет "Автобизнес".

Но обо всем по порядку.

Ситуации из жизни

"Как-то в нашем офисе появился один клиент со своим другом, – рассказывает заместитель директора лизинговой компании Наталья. – Клиент намеревался заключить с нами договор на лизинг автомобиля с правом выкупа сроком на три года для использования машины в службе такси. Мне показалось странным, что для такой работы он выбрал бензиновую машину, ведь в основном под такси спрашивают авто с газобаллонным оборудованием. Но это личный выбор каждого.

Парень заключил договор, внес предоплату, получил документы, ключи от автомобиля – и, как говорится, счастливого пути. Но мы клиента не просто так "отпускаем", а с помощью GPS-трекера следим, где он ездит, сколько километров наезжает, как условия договора соблюдает и прочее. Удивительно, но в день наш автомобиль проезжал не более 30 километров, в основном стоял на проспекте Победителей возле одного из казино. Для такси это не свойственно, мы знаем, что тот, кто работает в такси, около 300 километров проезжает, а то и больше. Иначе с чего им зарабатывать? Такая ситуация повторялась изо дня в день.

Как-то в офис по телефону, указанному на наклейке в задней части кузова нашего автомобиля, позвонил неизвестный и сообщил, что наш автомобиль пытаются продать. Оказалось, что в интернете было размещено рекламное объявление о продаже авто, на которое откликнулся житель Орши. Проверив документы, он увидел, что машина принадлежит не продавцу, а лизинговой компании, и решил нас об этом предупредить. Спасибо ему огромное за проявленную бдительность.

Мы, конечно же, сразу заблокировали двигатель автомобиля удаленным способом при помощи GPS-трекера, наши специалисты выехали на проспект Победителей, чтобы его забрать. Автомобиль по своему обычаю стоял возле казино.

Мы написали заявление в милицию, но по результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Странно: клиент продавал за полцены не принадлежащий ему автомобиль, а состава преступления в этом не нашли".

Однако этот случай не был единичным. Индивидуальный предприниматель Максим, который занимается сдачей машин в аренду, рассказал Автобизнесу, что Игорь к нему тоже обращался. Клиент при этом убеждал, что "работает торговым представителем в одной крупной компании", но так и не сказал, в какой именно, а Skoda Octavia ему нужна в долгосрочную аренду, чтобы "работать и передвигаться по Беларуси".

"При осмотре авто он вдруг сказал, что готов взять мою машину в лизинг через пару недель, а пока берет ее по договору аренды, – рассказывает Максим. – Хочу отметить, что по договору арендатору было запрещено передавать автомобиль третьим лицам, а также выезжать за пределы Республики Беларусь. Однако вечером следующего дня GPS-трекер с данного автомобиля показал, что автомобиль пересек границу с Россией, после чего сигнал пропал.

Я тут же связался с Игорем по телефону, чтобы прояснить ситуацию. Он ответил, что передал автомобиль знакомому для поездок по делам в Минске, а о том, что автомобиль будет покидать пределы Беларуси, сам якобы не в курсе. Тогда я просто потребовал немедленно вернуть мне автомобиль.

Более того, 3 августа со мной связывался некий "Maik" в приложении Viber (номер российский), который сообщил, что ему была продана Skoda Octavia от моего имени. Он просил меня выслать необходимые документы на транспортное средство для его перерегистрации, тогда как о продаже автомобиля я слышал впервые и намерений таких не имел. После того как "Maik" понял, что стал участником криминальной схемы, купив фактически угнанный автомобиль, и что никакие документы я не собираюсь ему пересылать, он тоже перестал выходить на связь.

В милиции почему-то не нашли в действиях Игоря состава преступления, сославшись на то, что мне необходимо решать вопрос в судебном порядке согласно гражданско-правовым отношениям. Однако я надеюсь, что после публикаций нескольких абсолютно идентичных эпизодов хищения автомобилей с участием одних и тех же людей уголовное дело все же будет возбуждено, а виновные будут привлечены к ответственности".

Автомобиль в обмен на деньги

Таких случаев с участием одного и того же персонажа по имени Игорь уже примерно тридцать. Он просто брал автомобили в аренду или лизинг, а впоследствии избавлялся от них для получения денег и просаживания их в столичном казино, возле которого в основном стояли арендованные автомобили. Но способ получения наличных за автомобили оказался весьма необычным.

Автомошенник пользовался телеграм-каналом, где можно было одолжить деньги под залог имущества. Вот как это работает:

оставляешь заявку о сумме, которая необходима, далее поясняешь и присылаешь фото имущества, которое оставляешь в залог;

администратор канала указывает адрес, где оставить автомобиль, обязательно открытый, и документы на него;

специально обученный человек проверяет соблюдение условий и сбрасывает в этот же телеграм-канал координаты места, где можно забрать деньги;

если срок возврата не соблюдается, автомобиль убывает в неизвестном направлении.

К чему такая секретность и схемы, похожие на закладку наркотиков? Ответ на поверхности. Как правило, срочно получить деньги нужно людям зависимым, будь то наркозависимость или игровая зависимость. С большой долей вероятности они деньги никогда не вернут, а значит, заложенное имущество останется у залогодержателя, его нужно будет после этого продать, чтобы вернуть деньги.

По факту у залогодержателя на руках остается автомобиль и документы на него, но легальные действия без согласия собственника с таким автомобилем совершить невозможно. Поэтому судьба более чем двух десятков арендных и лизинговых автомобилей, переданных автомошенником неизвестным лицам, предрешена: или они станут "донорами", то есть их разберут на запчасти здесь, в Беларуси, или они, как в случае Максима, уедут на территорию России и "растворятся" там.

КАСКО? Да, многие похищенные автомобили имели такую страховку, но в ней очень много "изъятий". Например, для получения страхового возмещения многие страховые компании требуют сдать ключи и документы на автомобиль при его угоне (хищении). В наших случаях такое невозможно, поскольку собственники авто добровольно передали и автомобили, и ключи злоумышленнику. С мошенника взять нечего, он все проиграл в казино, автомобилей нет – в общем, ситуация печальная. Но гораздо печальнее другое обстоятельство.

Ловили и отпускали

При подготовке этого материала стало известно, что этого автомошенника ранее ловили сами потерпевшие и, как говорится, "за ухо" приводили в милицию. Но криминала правоохранители не усматривали, несмотря на то что аналогичные случаи с этим же человеком уже происходили, заявления о мошенничестве рассматривались в милиции до этого. Когда количество таких обращений превысило неизвестный лимит, дело все же возбудили, мошенника арестовали. Но это, скажем мягко, промедление стоило другим людям их имущества.

Сколько нужно потерпевших, чтобы возбудить уголовное дело? Достаточно одного. А если один и тот же человек, допустим, дважды взял в аренду автомобили и дважды продал их, то вариант случайности уже отпадает, принимать меры нужно незамедлительно. Тридцать потерпевших – это, пожалуй, перебор. А ведь следствие только началось, сколько еще таких фактов вылезет, никому не известно. В настоящее время ущерб от действий автомошенника составил около 500 тысяч рублей.

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