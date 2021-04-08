Видеофакт: В Дагестане на территории воинской части взорвался танк

Видеофакт: В Дагестане на территории воинской части взорвался танк12
- 8.04.2021, 9:37
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Сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в машину.
На территории воинской части №63354 в дагестанском городе Буйнакске взорвался танк. Согласно предварительным данным, сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в машину, пишет sprotyv.info.
Взрыв мог произойти из-за короткого замыкания, сообщает Baza.
Как уточняется, при взрыве никто не пострадал. На месте работают военные прокуроры.
В МВД РФ при этом заявили, что речь не идет о боеприпасах.
Местные жители опубликовали ролик, на котором запечатлен момент взрыва.