Минские поликлиники начали прививать от COVID-19 7 8.04.2021, 9:46

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Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

На выбор есть две вакцины — российская «Спутник V» и китайская «Vero cell».

В минских поликлиниках начинается массовая вакцинация от COVID-19. Накануне ряд столичных медучреждений получили первые партии вакцины для всех желающих. В частности 8 апреля вакцинировать рядовых граждан, которые заранее записались, начинают в 34-й районной поликлинике, передает агентство "Минск-новости" со ссылкой на главного врача этого медучреждения Наталью Дергач.

"Насколько мне известно, коллеги из других столичных центральных поликлиник тоже получили вакцины от COVID-19 для массовой прививочной кампании горожан", — рассказала она.

На выбор есть две вакцины — российская "Спутник V" и китайская "Vero cell". При этом Дергач рассказала, что медработники ее поликлиники прививались китайской вакциной и остались довольны — "никаких осложнений, самочувствие хорошее".

В рамках первой партии в 34-ю поликлинику поступило 1400 доз вакцины, то есть однократно медики смогут привить 1400 человек. Однако через три недели они должны будут ревакцинироваться, сделать еще одну прививку.

По словам главврача, вакцины будет достаточно. При этом прививки для горожан бесплатные.

По планам минских эпидемиологов, до года конца в столице от коронавирусной инфекции планируют вакцинировать не менее 60 % населения. Записаться на прививку можно через сайт поликлиник, по телефону или непосредственно в регистратуре медучреждения.

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