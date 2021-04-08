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Медики обнаружили загадочный воспалительный синдром при COVID-19

  • 8.04.2021, 10:38
  • 3,992
Медики обнаружили загадочный воспалительный синдром при COVID-19

Он проявляется у детей и подростков.

Согласно новому исследованию, проведенному в США, у многих детей с серьезным воспалительным заболеванием не было никаких симптомов заболевания Covid-19, либо они проявлялись лишь в легкой форме.

Об этом пишет The New York Times.

Согласно исследованию, многие дети и подростки, у которых развился загадочный воспалительный синдром, который может возникнуть через несколько недель после заражения коронавирусом, никогда не имели классических симптомов Covid-19 на момент заражения.

Во время исследования, эксперты проанализировали 1733 из 2090 зарегистрированных случаев мультисистемного воспалительного синдрома у пациентов до 20 лет. Большинство из них (около 86%) младше 15 лет.

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома вызывают воспаление в стенках артерий и может затруднить приток крови к сердцу. Он возникает спустя несколько недель после заражения SARS-Cov-2. Также это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями. В самых тяжелых случаях может потребоваться искусственная вентиляция легких и поддержка артериального давления.

Результаты показали, что лишь 24,7% перенесли коронавирус с легкими симптомами, все остальные — бессимптомно. Однако все они были госпитализированы с характерными признаками MIS-C спустя 2-5 недель после полного выздоровления.

У более 90% детей воспалительный синдром проявлялся симптомами со стороны как минимум четырех систем органов, 58% потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии.

Результаты показывают, что, хотя синдром встречается редко, он может быть серьезным.

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