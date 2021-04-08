Экономисты выделяют два основных сценария развития ситуации на валютном рынке 1 8.04.2021, 10:45

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Насколько еще подорожает доллар в Беларуси?

В первом квартале на валютном рынке наблюдалось затишье, однако на этой неделе курс доллара установил новый рекорд, пишет сайт naviny.by. Почему это произошло и какова может быть дальнейшая динамика котировок на валютном рынке?

Донбасский след рекордного курса доллара

В первом квартале в Беларуси наблюдалась относительная стабильность — официальный курс доллара за этот период вырос примерно на 1,7%, а по отношению к евро белорусский рубль даже укрепился.

Спокойствие на валютном рынке в начале года давало основания предполагать, что оно может продолжаться и дальше.

«Сейчас обменный курс белорусского рубля, по нашим оценкам, остается вблизи своего равновесного уровня, спрос и предложение на внутреннем валютном рынке — в целом сбалансированными. Если экономика не столкнется с непредвиденными вызовами, то такая ситуация сохранится и в ближайшее время», — отмечали специалисты Нацбанка, отвечая в марте на вопросы БелаПАН.

Примерно это же эксперты Нацбанка говорили во время мартовской встречи и аналитикам российского «Газпромбанка».

«В отсутствие новых внешних шоков Национальный банк Беларуси ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке», — говорится в аналитической записке «Газпромбанка» по итогам мартовской встречи с сотрудниками белорусского центробанка.

Предполагалось, что ситуация в платежном балансе будет также способствовать стабильности курса белорусского рубля.

«Национальный банк Беларуси также отметил, что поддержку курсу белорусского рубля в наступившем году окажет текущий счет. В условиях все еще ослабленного спроса на импорт дефицит текущего счета в 2021 году снизится по сравнению с прошлым годом и не превысит 1% ВВП», — поделились оценками Нацбанка аналитики «Газпромбанка».

Стабильность на валютном рынке Беларуси ожидали и аналитики Евразийского банка развития, который является одним из ключевых кредиторов нашей страны.

Во время презентации макроэкономического прогноза, состоявшейся 31 марта, они предположили, что к концу года валютный курс в Беларуси может вырасти до отметки 2,67 рубля за доллар.

С момента презентации того прогноза прошла всего неделя, и уже 7 апреля официальный курс в Беларуси практически достиг отметки 2,67 рубля за доллар.

Это новый рекорд на валютном рынке нашей страны. За первую неделю апреля курс доллара в Беларуси вырос на 1,7% (как за весь предыдущий квартал), а курс евро — на 2,9%.

Похожая картина наблюдается и в России. За первую неделю апреля официальный курс доллара там увеличился на 2,8%, курс евро — на 4%.

Ситуацию на валютном рынке в России уже пришлось комментировать представителям Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обострение военного конфликта на востоке Украины (на Донбассе), то есть вблизи российских границ, «имеет негативное эмоциональное воздействие» на валютный рынок, тем самым объяснив рост курсов иностранных валют.

Сценарий позитивный и пессимистичный

Единственный фактор, который обусловил рост курсов иностранных валют в Беларуси за последнюю неделю, — российский, отметил в комментарии старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Обострение ситуации на востоке Украине привело к усилению ожиданий того, что в отношении России могут быть введены новые западные санкции. Это спровоцировало выход иностранных инвесторов из российских гособлигаций, что привело к снижению курса российского рубля, а следом и белорусского», — пояснил Иосуб.

Внутренних предпосылок для ослабления курса белорусского рубля пока нет, говорят эксперты.

К слову, в марте 2021 года, если суммировать оборот на всех сегментах валютного рынка, в Беларуси наблюдалась пусть небольшая, но чистая продажа иностранной валюты, и Нацбанку удавалось даже выкупать на рынке излишки валюты.

По мнению экономистов, стабильности курса белорусского рубля способствует пока и политика Нацбанка, который для обеспечения ценовой стабильности ограничивает предоставление денег экономике.

«В ходе мартовского аукциона коммерческие банки запросили у Нацбанка 3,7 млрд рублей на поддержку ликвидности, но центральный банк предоставил всего 250 млн рублей, то есть 6,8% от запрошенной суммы», — констатировал финансовый аналитик Исследовательской группы Businessforecast.by Александр Муха.

По его мнению, если жесткая денежно-кредитная политика продолжится и не будет так называемых внешних шоков, которые негативно влияют на валютный рынок, то стабильность курса белорусского рубля должна сохраниться.

Схожего мнения придерживаются и другие аналитики финансового рынка.

«Если ситуация в Украине успокоится, если риск введения новых западных санкций в отношении российского госдолга снизится, если не возникнет иных внешних шоков и будет проводиться ответственная денежно-кредитная политика внутри Беларуси, то валютный курс стабилизируется вблизи нынешних границ», — полагает Иосуб.

Другой сценарий — негативный — выражается в том, что внешние либо внутренние риски реализуются, и в этом случае курс белорусского рубля продолжит снижаться.

«Новые западные санкции в отношении России и Беларуси могут стать таким внешним шоком. В этом случае рисковый сценарий Евразийского банка развития, который предполагает увеличение среднегодового курса доллара в Беларуси до 2,8 рубля, может оказаться реалистичным», — считает Иосуб.

При этом абсолютной уверенности в том, что страну ждет либо относительная валютная стабильность, либо девальвация, у экспертов нет.

«Нынешний год — самый тяжелый с точки зрения прогнозирования ситуации на валютном рынке, так как на курс белорусского рубля влияют и экономические, и внутриполитические, и геополитические события, поэтому очень сложно предсказать, к чему мы придем. Однако сомнений не вызывает то, что урегулирование политического кризиса в Беларуси могло бы снизить негативные экономические ожидания и положительно повлияло бы на курс нацвалюты», — резюмировал Муха.

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